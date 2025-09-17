كليمات وزگەرىستەرىنە قارسى كۇرەستەگى ءدىن كوشباسشىلارىنىڭ ءرولى تۋرالى بىرلەسكەن قۇجات ازىرلەنبەك
استانا. KAZINFORM - بۇگىن الەمدىك جانە ءداستۇرلى دىندەر كوشباسشىلارىنىڭ VIII سەزىندە پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ الەمدەگى كليماتتىڭ وزگەرۋى جاعدايىنا قاتىستى پروبلەمانى كوتەردى.
قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ پايىمداۋىنشا، ءدىني كونفەسسيالار قاي زاماندا دا ادامدارعا ءتۇرلى قيىندىقتار مەن تاۋقىمەتتەردى ەڭسەرۋگە كومەكتەسكەن. سوندىقتان ادامنىڭ رۋحاني قاجەتتىلىگى تۋرالى ءسوز قوزعالعاندا، ونىڭ دۇنيەلىك مۇقتاجدىقتارىن دا قاپەردەن شىعارۋعا بولمايدى.
- ەلەۋلى جەتىستىكتەرگە قاراماستان، ادامزات كوپتەگەن گۋمانيتارلىق سىن- قاتەرمەن بەتپە-بەت كەلىپ وتىر. ميلليونداعان ادامدار اشتىقتان، ىندەتتەن، قورشاعان ورتانىڭ ازىپ-توزۋىنان جانە كليمات وزگەرىسىنەن زارداپ شەگۋدە. قازاقستان كەدەيلىكتى ازايتۋعا، ەكولوگيالىق پروبلەمالاردى شەشۋگە جانە گۋمانيتارلىق كومەك كورسەتۋگە ايتارلىقتاي كۇش-جىگەر جۇمىلدىرادى. بۇل ماسەلەلەردى كەلەسى جىلى ءساۋىر ايىندا استانادا وتەتىن ەكولوگيا جانە ورنىقتى دامۋ وڭىرلىك سامميتىندە تالقىلاۋ جوسپارلانعان. ەلىمىز - مۇسىلمان الەمىنىڭ قيىر سولتۇستىكتەگى ەڭ ۇلكەن ايماعى. وتىز جىل بۇرىن ءبىز يسلام ىنتىماقتاستىعى ۇيىمىنىڭ مۇشەسى اتاندىق. وسى بەدەلدى بىرلەستىك اياسىندا قازاقستان ازىق- تۇلىك قاۋىپسىزدىگى جونىندەگى يسلام ۇيىمىنىڭ قۇرىلۋىنا باستاماشى بولدى. ءدىن قايراتكەرلەرى ءارقاشان ادامداردى جىگەرلەندىرىپ، يگى ءىس جاساۋعا، جوق-جىتىككە جاردەمدەسۋگە شاقىرادى. ءدىني قاۋىمدار گۋمانيتارلىق ميسسيالار مەن ەرىكتىلەر باعدارلاماسىن ىسكە قوسىپ، مەكتەپ پەن اۋرۋحانا اشادى. جاستار مەن الەۋمەتتىك ءالسىز توپتارعا قامقورلىق كورسەتىپ، كليمات پەن ميگراتسيا ماسەلەسىن قوزعايدى. بۇل XXI عاسىردا دا ءدىننىڭ جاسامپاز كۇشكە يە ەكەنىن تاعى ءبىر دالەلدەيدى. ونىڭ مۇمكىندىگىن تولىق پايدالانۋ قاجەت،- دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى الەم كۇردەلى ەكولوگيالىق قاۋىپ-قاتەرمەن بەتپە-بەت كەلىپ وتىرعانىن، سونىڭ ىشىندە ورتالىق ازيا ونى ەرەكشە سەزىنەتىنىن جەتكىزدى.
- كليمات وزگەرىسى مۇندا الەمدىك دەڭگەيمەن سالىستىرعاندا وتە تەز ءجۇرىپ جاتىر. ايماقتا قۇرعاقشىلىق ءجيى ورىن الىپ، مۇزدىقتار ەرىپ، تۇشى سۋدىڭ قورى ازايىپ كەلەدى. كەز كەلگەن حالىقتىڭ رۋحاني ءداستۇرى تابيعاتتى ايالاۋعا، قورشاعان ورتامەن ۇيلەسىمدى ءومىر سۇرۋگە ۇيرەتەدى. ويتكەنى جەر - جاراتۋشى سىيلاعان ورتاق ءۇيىمىز. وعان قامقورلىق تانىتۋ - پارىزىمىز. كليماتتاعى وزگەرىستەر مەن ونىڭ اۋىر سالدارى - تەك عىلىمي نەمەسە ەكونوميكالىق ماسەلە ەمەس، ىرگەلى ادامگەرشىلىك قۇندىلىقتار ءۇشىن سىناق. ىقتيمال ەكولوگيالىق اپاتتاردىڭ الدىن الۋ ءۇشىن حالىقارالىق ىنتىماقتى نىعايتۋ، سونداي-اق جاھاندىق جانە وڭىرلىك دەڭگەيدە ۇيلەسىمدى ارەكەت ەتۋ ماڭىزدى. سوندىقتان سەزد اياسىندا كليمات وزگەرىستەرىنە قارسى كۇرەستەگى ءدىن كوشباسشىلارىنىڭ ءرولى تۋرالى بىرلەسكەن قۇجات ازىرلەۋدى ۇسىنامىن. اتالعان قۇجاتتا رۋحاني داستۇرلەرگە نەگىزدەلگەن جانە كليمات وزگەرىستەرىنە وسال وڭىرلەردى قولداۋعا ەرەكشە ءمان بەرەتىن ەكولوگيالىق جاۋاپكەرشىلىكتىڭ جالپىعا بىردەي قاعيداتتارىن بەكىتۋگە بولادى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
وسىعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ بەيبىتشىلىك قوزعالىسى يدەياسىن تالقىلاۋدى ۇسىنعان بولاتىن.