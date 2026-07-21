كليماتتىڭ وزگەرۋى سالدارىنان جىلاندارى كوبەيىپ بارادى
استانا. KAZINFORM - كليماتتىڭ وزگەرۋىنە بايلانىستى گەرمانيادا بۇرىن تەك وڭتۇستىك ەۋروپادا مەكەندەگەن جىلان تۇرلەرى ءجيى كەزدەسىپ ءجۇر. كەيبىرىنىڭ ۇزىندىعى 2 مەتردەن اسادى، دەپ حابارلايدى DW.
ميۋنحەندەگى باۋىرىمەن جورعالاۋشىلاردى قۇتقارۋ ورتالىعىنىڭ جەتەكشىسى ماركۋس باۋردىڭ ايتۋىنشا، سوڭعى بەس جىلدا باۆاريا جەرىندە ءتورتجولاقتى پولوز كەمىندە 15 رەت بايقالعان. بۇرىن بۇل ۋلى ەمەس جىلان نەگىزىنەن بالقان تۇبەگى مەن گرەكيادا عانا تىرشىلىك ەتكەن. ونىڭ ۇزىندىعى 2 مەتردەن اسادى.
سونداي-اق باۆاريادا جەرورتا تەڭىزى ايماعىنا ءتان ۋلى ەمەس تاعى ءبىر ءتۇر - گاديۋكا ءتارىزدى سۋ جىلانى بىرنەشە مارتە كەزدەسكەن.
ال رەينلاند- پفالتس فەدەرالدىق جەرىندەگى تسۆايبريۋككەن ماڭىندا وڭتۇستىك ەۋروپادان تارالعان سارى-جاسىل پولوز ون جىلدان بەرى مەكەندەپ كەلەدى. قازىرگى ۋاقىتتا ونىڭ سانى بىرنەشە ءجۇز باسقا جەتكەن.
- بۇل جىلانداردىڭ ءبىر بولىگى كليماتتىڭ وزگەرۋىنە بايلانىستى تابيعي جولمەن گەرمانياعا قونىس اۋدارعان بولۋى مۇمكىن. ويتكەنى ولاردىڭ ءداستۇرلى مەكەندەۋ ورتاسى بارعان سايىن تارىلىپ كەلەدى. ال كەيبىرى ادامداردىڭ كومەگىمەن كەزدەيسوق جەتكىزىلگەن. ماسەلەن، ءبىر جىلان يتاليادان ميۋنحەنگە اۆتوكولىكتىڭ استىڭعى بولىگىنە جابىسىپ كەلگەن جاعداي تىركەلگەن، - دەدى ماركۋس باۋر.
عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، اتالعان جىلاندار ادام ءۇشىن قاۋىپتى ەمەس. الايدا ولار جەرگىلىكتى ەكوجۇيەگە اسەر ەتۋى مۇمكىن. مىسالى، سۆايبريۋككەن ماڭىندا سارى-جاسىل پولوزداردىڭ كوبەيۋى ولاردىڭ نەگىزگى قورەگى سانالاتىن كەسىرتكەلەردىڭ جەرگىلىكتى پوپۋلياتسياسىن ەداۋىر ازايتقان.
سونىمەن قاتار بۇل جىلاندار ەگىنگە زيان كەلتىرىپ، ءتۇرلى اۋرۋ تاراتاتىن تىشقاندارمەن دە قورەكتەنەدى.
ايتا كەتەيىك، گەرمانيادا جىلانداردىڭ جەرگىلىكتى جەتى ءتۇرى مەكەندەيدى جانە ولاردىڭ بارلىعى بەلگىلى ءبىر دەڭگەيدە جويىلىپ كەتۋ قاۋپىندە تۇر. سوندىقتان تابيعات اياسىندا ولاردى كەزدەستىرۋ ءالى دە سيرەك قۇبىلىس سانالادى.
بۇعان دەيىن وڭتۇستىك قىتايدا جىلاننىڭ جاڭا ءتۇرى تابىلعانى حابارلاندى.