كەلەسى جىلى قاسقىر مەن ءشيبورىنى قاي ايماقتاردا اتۋعا بولادى
استانا. KAZINFORM - ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى كوميتەتى 2026 -جىلعا ارنالعان قازاقستان اۋماعىندا قاسقىر مەن ءشيبورى سانىن رەتتەۋگە قاتىستى بيولوگيالىق نەگىزدەمە ازىرلەنگەنىن حابارلادى.
كوميتەتتىڭ مالىمەتىنشە، 2026 -جىلعى 5 -قاڭتار ساعات 10:00-دەن باستاپ سانىن رەتتەۋگە جاتاتىن جانۋارلاردى، اتاپ ايتقاندا قاسقىر مەن ءشيبورىنى اۋلاۋعا رۇقسات الۋ مۇمكىندىگى قولجەتىمدى بولادى.
بيولوگيالىق نەگىزدەمەگە سايكەس، جانۋارلار سانىن رەتتەۋ مەرزىمى 2026 -جىلعى 31 -جەلتوقسانعا دەيىن بەلگىلەنگەن.
- سونىمەن قاتار اقمولا، باتىس قازاقستان، قاراعاندى، قوستاناي، ماڭعىستاۋ، پاۆلودار جانە ۇلىتاۋ وبلىستارىندا قاسقىر مەن ءشيبورىنى اۋلاۋعا رۇقسات تەك ءۇي جانۋارلارىنا شابۋىل جاسالعانى دالەلدەنگەن جاعدايدا عانا بەرىلەدى، - دەپ ەسكەرتتى ۆەدومستۆودان.
جانۋارلار سانىن رەتتەۋگە رۇقسات الۋ ءتارتىبى ەكولوگيا، گەولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ءمينيسترىنىڭ 2020 -جىلعى 30 -جەلتوقسانداعى №347 بۇيرىعىمەن بەكىتىلگەن «سانى رەتتەۋگە جاتاتىن جانۋارلار تۇرلەرىن الىپ قويۋعا رۇقسات بەرۋ» مەملەكەتتىك كورسەتىلەتىن قىزمەت قاعيدالارىنا سايكەس جۇزەگە اسىرىلادى.
قازىرگى تاڭدا اتالعان قىزمەت تولىقتاي اۆتوماتتاندىرىلعان جانە elicense.kz ۆەب- پورتالى ارقىلى كورسەتىلەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستاندا ايۋ مەن قاسقىردى اتۋعا قاتىستى ليميت وزگەرۋى مۇمكىن ەكەنى حابارلانعان بولاتىن.