كەلەسى جىلى «بولاشاق» باعدارلاماسى اياسىندا 20 گرانت بولىنەدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگىندە ءتورتجاقتى مەموراندۋمعا قول قويىلدى.
تاراپتار اتوم ەلەكتر ستانتسياسىن سالۋ جانە ونى ودان ءارى پايدالانۋ ءۇشىن كادرلىق قامتاماسىز ەتۋدىڭ ستراتەگيالىق ماڭىزىن ەسكەرە وتىرىپ، «بولاشاق» حالىقارالىق ستيپەندياسى باعدارلاماسىنا اتوم ەنەرگەتيكاسى سالاسى بويىنشا ماماندار دايارلاۋدىڭ جەكە باعىتتارىن ەنگىزۋ تۋرالى كەلىسىمگە كەلدى.
مەموراندۋمعا ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى س. نۇربەك، ق ر اتوم ەنەرگياسى اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى ا. ساتقاليەۆ، «حالىقارالىق باعدارلامالار ورتالىعى» ا ق باسقارما ءتوراعاسى ءا. كۋسمانوۆ جانە «قازاقستان اتوم ەلەكتر ستانسيالارى» ج ش س باس ديرەكتورى ە. بەرديگۋلوۆ قاتىستى.
عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، اتالعان مەموراندۋم اتوم ەنەرگەتيكاسى سالاسىنا ماماندار دايارلاۋ بويىنشا ىنتىماقتاستىقتى كوزدەيدى. بۇل باستاما ينجەنەرلىك، تەحنيكالىق جانە عىلىمي باعىتتار بويىنشا مامانداردى تارتۋعا جول اشىپ، قازاقستانداعى اتوم ەنەرگەتيكاسىنىڭ وسۋىنە نەگىز بولاتىن كادرلىق الەۋەتتى نىعايتادى.
2026-جىلى «بولاشاق» باعدارلاماسى اياسىندا 20 گرانتتى پيلوتتىق تۇردە ءبولۋ جوسپارلانىپ وتىر. الداعى ۋاقىتتا وسىنداي گرانتتاردى جىل سايىن بەرۋ كوزدەلگەن. باعدارلاما شەتەلدىڭ جەتەكشى جوعارى وقۋ ورىندارىندا حالىقارالىق تاعىلىمدامالاردى، ماگيسترلىك جانە دوكتورانتتىق ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىن قامتيتىن بولادى.
اتوم سالاسى ءۇشىن بىلىكتى كادر دايارلاۋدىڭ ماڭىزدى تەتىكتەرىنىڭ ءبىرى - الەۋەتتى جۇمىس بەرۋشىلەرمەن ءوزارا ىقپالداستىق ورناتۋ جانە باعدارلاما تۇلەكتەرىن مىندەتتى تۇردە جۇمىسقا ورنالاستىرۋ.
وسى ماقساتتا ستيپەنديات، جۇمىس بەرۋشى جانە «بولاشاق» باعدارلاماسىنىڭ اكىمشىسى اراسىندا ءۇشجاقتى كەلىسىمشارتتار جاساسۋ قاراستىرىلعان.
قازىرگى ۋاقىتتا Pennsylvania State University ،Grenoble INP - UGA ،Shanghai Jiao Tong University ،City University of Hong Kong جانە «ميفي» ۇلتتىق زەرتتەۋ يادرولىق ۋنيۆەرسيتەتى سياقتى جەتەكشى شەتەلدىك جوعارى وقۋ ورىندارىمەن ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىمدەردى پىسىقتاۋ جۇمىستارى قارقىندى جۇرگىزىلەدى.
«بولاشاق» باعدارلاماسى اياسىندا اتوم سالاسىنا ارنالعان مامان دايارلاۋدىڭ جەكە باعىتىن ەنگىزۋ ينجەنەرلەر، تەحنولوگتار، وپەراتورلار جانە باسقا دا مامانداردان تۇراتىن كاسىبي كادرلار پۋلىن قالىپتاستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، «بولاشاق» تۇلەگى اۋىلدا وقۋشىلاردى جاڭاشا وقىتىپ جۇرگەنىن جازعان ەدىك.
مينيستر كەلەسى جىلدان باستاپ ارنايى تاعىلىمداما باعدارلاماسى اشىلاتىنىن ايتقان ەدى.