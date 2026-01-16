كەلەسى جىلدان باستاپ ۇ ب ت جاڭا فورماتتا وتكىزىلە باستايدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ۇلتتىق ءبىرىڭعاي تەستىلەۋدى كەزەڭ-كەزەڭىمەن جاڭعىرتۋ جۇمىستارى باستالدى. عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى ۇ ب ت فورماتى مەن مازمۇنىن 2029 -جىلعا دەيىن ترانسفورماتسيالاۋدى جوسپارلاپ وتىر.
دەسە دە بۇل وزگەرىستەر بارلىق تالاپكەرگە بىردەن ەنگىزىلمەيدى. بۇل تۋرالى ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگىنىڭ جوعارى جانە جوعارى وقۋ ورنىنان كەيىنگى ءبىلىم كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى جاننا ەسينبايەۆا مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، 2026 -جىلى مەكتەپ ءبىتىرۋشى تۇلەكتەر ءۇشىن ۇ ب ت فورماتى بۇرىنعى كۇيىندە قالادى.
- بيىل مەكتەپ تۇلەكتەرى ءۇشىن ەشقانداي وزگەرىس بولمايدى. ۇ ب ت بۇرىنعىداي قالىپتى رەجيمدە وتكىزىلەدى. وزدەرىڭىز بىلەتىندەي، قاڭتار ايىنداعى ۇ ب ت باستالىپ كەتتى. وعان 180 مىڭنان استام تۇلەك تىركەلگەن. ال جازعى كەزەڭدە تەستىلەۋگە شامامەن 220 مىڭ وقۋشى قاتىسادى دەپ بولجاپ وتىرمىز، - دەيدى ول.
ەلىمىزدە ۇ ب ت 20 جىلدان استام ۋاقىت بويى وتكىزىلىپ كەلەدى. سپيكەر بۇل رەفورمانىڭ نەگىزگى ماقساتىن ءتۇسىندىردى.
- بۇل - سىننان وتكەن تەست. دەگەنمەن، ۋاقىت تالابىنا ساي ونىڭ مازمۇنىن جاڭارتۋ قاجەتتىلىگى تۋىنداپ وتىر. اسىرەسە تەست تاپسىرمالارىنىڭ مازمۇنىنا وزگەرىس ەنگىزۋ ماڭىزدى، - دەدى جاننا ەسينبايەۆا.
رەفورمانىڭ نەگىزگى باعىتى - تەست مازمۇنىن جاڭعىرتۋ. الداعى ۋاقىتتا ۇ ب ت تەك پاندىك ءبىلىمدى عانا ەمەس، فۋنكتسيونالدىق ساۋاتتىلىقتى، اناليتيكالىق جانە سىني ويلاۋ قابىلەتىن باعالايتىن جاڭا فورماتتاعى تاپسىرمالاردى قامتىماق.
- جاڭا فورماتتاعى تاپسىرمالار ءبىلىم الۋشىلاردىڭ فۋنكتسيونالدىق ساۋاتتىلىعىن، ويلاۋ داعدىلارىن، سونىڭ ىشىندە اناليتيكالىق ويلاۋ قابىلەتىن انىقتاۋعا باعىتتالادى، - دەپ ءتۇسىندىردى ول.
وسى ماقساتتا مينيسترلىك تەستولوگيا سالاسىنداعى حالىقارالىق ساراپشىلاردى، ونىڭ ىشىندە ستاندارتتالعان ەمتيحانداردى ازىرلەۋدە مول تاجىريبەسى بار ETS (Educational Testing Service) كومپانياسىن تارتقان. كوميتەت وكىلى ۇ ب ت- نىڭ حالىقارالىق دەڭگەيدە مويىندالاتىن ستاندارتتالعان تەستكە اينالۋىن ماقسات ەتىپ وتىرعاندارىن ايتادى. دەمەك، بولاشاقتا جاڭارتىلعان ۇ ب ت ناتيجەلەرى تەك قازاقستاندا عانا ەمەس، شەتەلدە دە تانىلۋى مۇمكىن.
سونىمەن قاتار رەفورما اياسىندا اشىق فورماتتاعى تاپسىرمالاردى ەنگىزۋ مۇمكىندىگى دە قاراستىرىلىپ جاتىر. بۇل جاعدايدا تۇلەكتەر جاۋاپتى دايىن نۇسقالاردان تاڭداماي، وزدەرى تۇجىرىمداپ جازادى. ءتوراعا ورىنباسارى مۇنداي وزگەرىستەردىڭ بارلىق پانگە بىردەي ەنگىزىلمەيتىنىن جانە كەزەڭ- كەزەڭىمەن جۇزەگە اساتىنىن اتاپ ءوتتى.
- تەست تاپسىرمالارىنىڭ فورماتى بىردەن ەمەس، بىرتىندەپ وزگەرەدى. بۇل مەكتەپ تۇلەكتەرىنە ەشقانداي قوسىمشا سالماق تۇسىرمەۋى ءتيىس، - دەدى ول.
جاڭارتىلعان ۇ ب ت فورماتىنا تولىق كوشۋ 2029 -جىلعا جوسپارلانعان.
- ءبىز ۇ ب ت- نى كەزەڭ-كەزەڭىمەن جاڭارتامىز. اڭگىمە ەڭ الدىمەن تەست تاپسىرمالارىنىڭ مازمۇنى تۋرالى بولىپ وتىر. پيلوتتىق جوبالار جۇرگىزىلەدى، قوعاممەن جانە ساراپشىلارمەن كەڭ تالقىلاۋ بولادى، - دەپ قورىتىندىلادى سپيكەر.
مينيسترلىك مامانى ۇ ب ت- دان باس تارتۋ جوسپارلانباعانىن اتاپ ءوتتى. تەست بۇرىنعىداي ءبىلىم بەرۋ گرانتتارىن تاعايىنداۋدىڭ نەگىزگى قۇرالى بولىپ قالا بەرەدى. الايدا ونىڭ مازمۇنى جاڭارتىلعان مەكتەپ باعدارلامالارىنا جانە حالىقارالىق ستاندارتتارعا سايكەستەندىرىلەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، قاڭتار ايىندا وتەتىن ۇلتتىق ءبىرىڭعاي تەستىلەۋ 10- قاڭتار كۇنى باستالعان. ول 10- اقپانعا دەيىن جالعاسادى.
اۆتور
ارۋجان ماحمۋت