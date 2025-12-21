كەلەر جىلى وزبەكستان مەملەكەتتىك بيۋدجەتتىڭ 55 پايىزى الەۋمەتتىك سالاعا باعىتتاماق
تاشكەنت. KAZINFORM - وزبەكستان سەناتى رەسپۋبليكانىڭ «2026 -جىلعا ارنالعان مەملەكەتتىك بيۋدجەتى تۋرالى» زاڭدى ماقۇلدادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
قۇجاتقا سايكەس، 2026 -جىلى مەملەكەتتىك بيۋدجەت شىعىستارى — 402,6 تريلليون سۋم (شامامەن $33,4 ميلليارد)، بۇل رەتتە كىرىستەر 368,9 تريلليون سۋم ($30,6 ميلليارد) شاماسىندا بولادى. ينفلياتسيا — %7، ال بيۋدجەت تاپشىلىعى ىشكى جالپى ءونىمنىڭ 3 پايىزىنان اسپاۋى ءتيىس.
ءمالىم بولعانداي، كەلەر جىلى مەملەكەتتىك بيۋدجەتتىڭ %55- ى نەمەسە 220 تريلليون سۋم ($18,3 ميلليارد) الەۋمەتتىك سالاعا باعىتتالادى. سونداي-اق، ءبىلىم بەرۋ سەكتورىنا 100 تريلليون سۋم ($8,3 ميلليارد) جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنا 49 تريلليون سۋم ($4 ميلليارد) بولىنەدى، بۇل بيىلمەن سالىستىرعاندا %11,4- عا كوپ.
ەسكە سالايىق، 1 -قازانداعى جاعدايعا سايكەس، وزبەكستاننىڭ مەملەكەتتىك قارىزى 43,9 ميلليارد دوللارعا جەتتى.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، وزبەكستان كولەڭكەلى ەكونوميكانىڭ ىشكى جالپى ونىمدەگى ۇلەسىن %29- عا دەيىن تومەندەتۋگە نيەتتى. تاياۋدا وزبەكستان ەكونوميكاسىنىڭ 8,3 ميلليارد دوللاردان اسا قاراجاتى كولەڭكەدە قالىپ وتىرعانىن جازىپ ەدىك. وسىلايشا، ول ىشكى جالپى ءونىمىنىڭ 33,3 پايىزىنا تەڭەلىپ وتىر.