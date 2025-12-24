كەلەر جىلدان باستاپ مەديتسينالىق كومەك پاكەتتەرى قالاي وزگەرەدى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ مەديتسينالىق كومەك پاكەتتەرىنە جانە ونى كورسەتۋ تارتىبىنە قاتىستى ءبىرقاتار وزگەرىستەر كۇشىنە ەنەدى. بۇل تۋرالى استانا قالاسىنىڭ اكىمدىگى ءمالىم ەتتى.
الەۋمەتتىك ماڭىزى بار اۋرۋلار بويىنشا دياگنوستيكا، باقىلاۋ جانە ەمدەۋ ت م ك ك ك اياسىندا كورسەتىلەدى. ال سوزىلمالى اۋرۋلارى بار ازاماتتارعا مەديتسينالىق كومەك م ءا م س جۇيەسى شەڭبەرىندە كورسەتىلەدى.
الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ قورىندا بۇل وزگەرىستەر تۋرالى تولىعىراق ءتۇسىندىردى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ 2024-جىلعى جولداۋىنداعى تاپسىرمالاردىڭ ءبىرى - بيۋجەت مۇمكىندىكتەرىمەن تەڭگەرىلگەن جانە ازاماتتارعا قاجەتتى مەديتسينالىق قىزمەتتەردىڭ قولجەتىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتەتىن ءبىرىڭعاي بازالىق مەملەكەتتىك مەديتسينالىق كومەك پاكەتىن قۇرۋ بولدى. وسى باعىتتاعى جۇمىستار ءبىر جىل بويى جۇرگىزىلدى. ال 2025-جىلدىڭ شىلدە ايىندا پرەزيدەنت م ءا م س جانە مەديتسينالىق قىزمەتتەر كورسەتۋنە قاتىستى وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلاردى كوزدەيتىن زاڭعا قول قويدى.
جاڭاشىلدىقتاردىڭ ءبىر بولىگى بيىل كۇشىنە ەنسە، الەۋمەتتىك ماڭىزى بار جانە سوزىلمالى اۋرۋلار تىزبەسىنە قاتىستى نورمالار 2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى.
وسىعان بايلانىستى پاتسيەنتتەردى ءبىرقاتار سۇراق مازالايدى: بۇل وزگەرىستەر ولارعا ناقتى قالاي اسەر ەتەدى، ولار مەديتسينالىق كومەكسىز قالماي ما، سونداي-اق ساقتاندىرۋ مارتەبەسى كەرەك پە؟
ەڭ ماڭىزدى وزگەرىستەردىڭ ءبىرى - الەۋمەتتىك ماڭىزى بار اۋرۋعا كۇدىك بولعان جاعدايدا (بەكىتىلگەن تىزبە بويىنشا) قاجەتتى تەكسەرۋلەر ساقتاندىرۋ مارتەبەسىنە قاراماستان تاعايىندالادى.
بۇرىن ول تەك تۋبەركۋلەز نەمەسە ايتۆ ينفەكسياسىنا كۇدىك بولعان كەزدە عانا مۇمكىن ەدى.
ال قاتەرلى ىسىك نەمەسە باۋىر تسيرروزى قاۋپى انىقتالعان جاعدايدا تەكسەرۋلەر تەك ساقتاندىرىلعان ازاماتتارعا عانا كورسەتىلدى. سەبەبى بۇل قىزمەتتەر م ءا م س پاكەتىنە كىردى.
2026-جىلدان باستاپ تمككك اياسىندا تەكسەرۋ جانە ەمدەۋ كەلەسى الەۋمەتتىك ماڭىزى بار اۋرۋلار بويىنشا كورسەتىلەدى:
• تۋبەركۋلەز؛
• ايتۆ ينفەكسياسى؛
• قاتەرلى ىسىكتەر؛
• سوزىلمالى ۆيرۋستىق گەپاتيتتەر جانە باۋىر تسيرروزى؛
• پسيحيكالىق جانە مىنەز-قۇلىقتىق بۇزىلىستار؛
• ورفاندىق اۋرۋلار؛
• جۇيكە جۇيەسىنىڭ دەگەنەراتيۆتى اۋرۋلارى؛
• ورتالىق جۇيكە جۇيەسىنىڭ دەميەلينيزاتسيالاۋشى اۋرۋلارى؛
• ەپيلەپسيا؛
• جەدەل ميوكارد ينفاركتى (العاشقى 6 اي ىشىندە)؛
• ينسۋلت (ءبىر جىل ىشىندە).
الەۋمەتتىك ماڭىزى بار جانە كەڭ تارالعان اۋرۋلاردى ەرتە انىقتاۋ ماقساتىندا سكرينينگتىك تەكسەرۋلەر، ونىڭ ىشىندە قاتەرلى ىسىككە ارنالعان سكرينينگتەر دە ساقتاندىرۋ مارتەبەسىنە قاراماستان ت م ك ك ك اياسىندا جۇرگىزىلەدى.
مىندەتتى الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ پاكەتىنە ديسپانسەرلىك ەسەپتە تۇرعان ازاماتتاردىڭ ءبىرقاتار سوزىلمالى اۋرۋى بويىنشا باقىلاۋ مەن ەمدەۋ ەنگىزىلەدى.
بۇل تىزىمگە كەلەسى اۋرۋ تۇرلەرى كىردى:
- قانت ديابەتى؛
- بالالاردىڭ تسەرەبرالدى سال اۋرۋى؛
- دانەكەر ءتىننىڭ جۇيەلى اۋرۋلارى؛
- ريەۆماتيزم؛
- ارتەريالىق گيپەرتونيا؛
- جۇرەكتىڭ يشەميالىق اۋرۋى جانە وزگە دە جۇرەك اۋرۋلارى
(جۇرەك جەتكىلىكسىزدىگى، جۇرەك ىرعاعىنىڭ بۇزىلىستارى)؛
- تومەنگى تىنىس جولدارىنىڭ سوزىلمالى اۋرۋلارى؛
- بۇيرەك اۋرۋلارى، ونىڭ ىشىندە گلومەرۋليارلىق اۋرۋلار، سوزىلمالى بۇيرەك اۋرۋى؛
- اس قورىتۋ جۇيەسىنىڭ اۋرۋلارى؛
- سۇيەك-بۇلشىقەت جۇيەسى مەن دانەكەر ءتىن اۋرۋلارى.
بۇل دياگنوزدارى بار ادامدارعا امبۋلاتوريالىق جانە ستاتسيونارلىق جاعدايلاردا، سونىڭ ىشىندە ءدارى- دارمەكپەن قامتاماسىز ەتۋدى، قىمبات ءدارى-دارمەكتەردى قوسا العاندا، بارلىق قاجەتتى ەم تۇرلەرىن الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
مىسالى، قازاقستاندا 1,5 ميلليون ادام ارتەريالدى گيپەرتەنزيا بويىنشا ەسەپتە تۇر.
اتالعان اۋرۋ ءتۇرى العاشقى مەديتسينالىق-سانيتارلىق كومەك دەڭگەيىندە باسقارىلاتىن اۋرۋلارعا جاتادى جانە ديناميكالىق باقىلاۋدى دۇرىس ۇيىمداستىرعان جاعدايدا تولىق باقىلاۋدا بولادى.
مۇنداي پاتسيەنتتەرگە كارديولوگقا ۋاقىتىلى قارالۋ، جاعدايىن باعالاۋ جانە دارىلىك تەراپيانى تاعايىنداۋ ءۇشىن قاجەتتى تەكسەرۋلەردى ءوتۋ قاجەت.
مىسالى، ەلەكتروكارديوگرافيا، حولتەرلىك مونيتورينگ، تاۋلىك بويى ارتەريالدى قىسىمدى باقىلاۋ. دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنىڭ زاڭعا ەنگىزىلگەن وزگەرىستەر بويىنشا جۇمىس جاساعان ماماندارىنىڭ ايتۋىنشا، سوزىلمالى اۋرۋلار جيى اسقىنۋلار تۋدىرادى، سەبەبى پاتسيەنتتەر ءوز تاراپىنان دارىگەردىڭ تاماقتانۋ، ۇيقى رەجيمى، ءدارى-دارمەك قابىلداۋ، ارالىق قابىلداۋلارعا كەلۋ سياقتى ۇسىنىستارىن جەتكىلىكتى دەڭگەيدە ساقتامايدى.
سونىمەن قاتار، جىل سايىن ميدىڭ قان اينالىمى مەن جۇرەك بۇلشىقەتىنىڭ بۇزىلۋىنىڭ (ينسۋلت، ينفاركت) 50 مىڭعا دەيىنگى جاعدايى تىركەلەدى.
اتالعان اۋرۋلاردى ەمدەۋ قۇنى زاماناۋي جوعارى ءتيىمدى تەحنولوگيالاردى قولدانۋعا بايلانىستى 7 ميلليون تەڭگەنى قۇرايدى، بۇل كوپتەگەن ازاماتتار ءۇشىن كۇتپەگەن شىعىن بولارى ءسوزسىز.
امبۋلاتوريالىق دياليز الاتىن ءبىر پاتسيەنتتىڭ ورتاشا شىعىنى جىلىنا شامامەن 5 ميلليون تەڭگەنى قۇرايدى.
م ءا م س جۇيەسىنىڭ نەگىزگى مىندەتتەرىنىڭ ءبىرى - مەديتسينالىق كومەك الۋ بارىسىندا ازاماتتاردى كەنەتتەن تۋىندايتىن جوعارى شىعىنداردان قورعاۋ. ولار جۇيەگە 51000 تەڭگە كولەمىندە جارنا تولەپ، بارلىق مەديتسينالىق قىزمەتتەردىڭ تولىق تىزىمىنە قول جەتكىزەدى.
وسىلايشا كۇتپەگەن جوعارى شىعىنداردان ءوزىڭىزدى قورعاپ، دەنساۋلىعىڭىزدىڭ جاي-كۇيىن باقىلاۋدا ۇستاۋ ءۇشىن م ءا م س جۇيەسىندە مارتەبەڭىزدى دەر كەزىندە راسىمدەپ، كەيىن جارنالاردى تۇراقتى تۇردە تولەۋ ماڭىزدى.
ايتا كەتۋ كەرەك، اتالمىش دياگنوزدارى بار ازاماتتاردىڭ كوپشىلىگى جەڭىلدىك ساناتتارىنا كىرەدى جانە مەملەكەت ەسەبىنەن ساقتاندىرىلعان. تاعى ءبىر بولىگى D جانە E ساناتتارىنا جاتادى، ولار كەلەسى جىلدان باستاپ جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ جارنالارى ەسەبىنەن ساقتاندىرىلماق.
سونداي-اق، ەكونوميكالىق تۇرعىدان بەلسەندى ازاماتتار ءوز دەنساۋلىعى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىكتى بولىسۋگە قابىلەتتى.
جالپى، ەنگىزىلگەن تۇزەتۋلەر دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىنىڭ قارجىلاندىرۋ مودەلىن ساقتاندىرۋعا نەگىزدەلگەن جۇيەگە جاقىنداتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، بۇل مودەلدى ازىرلەۋ كەزىندە باستاپقىدا جوسپارلانعان باعىتقا سايكەس كەلەدى.
ايتا كەتەيىك، 2026-جىلدان باستاپ بارلىق ازامات ونكوسكرينينگتەن تەگىن وتە الادى.