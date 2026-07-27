كەلەر جىل تاريحتا ەڭ ىستىق جىل بولۋى مۇمكىن
استانا. قازاقپارات - بيىلعى جاز اۋرەگە سالىپ تۇر. ادەتتە قوڭىرسالقىن ەۋروپانىڭ ءوزى ىستىققا شىداي الار ەمەس. فرانسيادا اۋا تەمپەراتۋراسى 44, يسپانيادا 45 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلدى. بۇل - كارى قۇرلىق ءۇشىن قاۋىپتى جاعداي. ءتىپتى ءومىرى جىلىمايتىن نورۆەگيا دا كۇن شاقىرايىپ تۇر.
ال ازيا ەلدەرىندە جاعداي تىپتەن قيىن. پاكىستان مەن ءۇندىستاننىڭ كەي وڭىردە سىناپ باعانى 50 گرادۋستان استى. دۇنيەجۇزىلىك مەتەورولوگيالىق ۇيىمنىڭ بولجامىنا قاراعاندا، الداعى بەس جىلدا جەر شارىنداعى ورتاشا تەمپەراتۋرا جاڭا رەكوردتار ورناتۋى مۇمكىن. ال 2027 -جىل تاريحتا ەڭ ىستىق جىلداردىڭ ءبىرى بولۋى ىقتيمال.
24.kz