ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    15:16, 04 - قازان 2025 | GMT +5

    كۇشىكتەرگە قاتىگەزدىك تانىتقان سەمەيلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى

    استانا. KAZINFORM - سەمەي قالاسىندا پوليتسەيلەر الەۋمەتتىك جەلىلەردى مونيتورينگتەۋ بارىسىندا جانۋارلارعا قاتىگەزدىكپەن قاراۋ دەرەگىن انىقتادى، دەپ حابارلايدى اباي وبلىسى پ د باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Абай облысында ер адам жануарларға қатыгездікпен қарағаны үшін жауапкершілікке тартылды
    Фото: Видеодан скрин

    بەلگىلى بولعانداي، 51 جاستاعى ەر ادام قوعامدىق ورىندا كۇشىكتەردى قاپقا سالىپ، قاراۋسىز قالدىرىپ كەتكەن. ونىڭ ارەكەتى جەلى قولدانۋشىلارىنىڭ ورىندى نارازىلىعىن تۋدىردى.

    - اتالعان دەرەك بويىنشا پوليتسەيلەر قۇقىق بۇزۋشىنىڭ جەكە باسىن انىقتاپ، وعان قاتىستى جانۋارلارعا قاتىگەزدىك جاساعانى ءۇشىن اكىمشىلىك حاتتاما تولتىردى. پوليتسيا جانۋارلارعا قاتىگەزدىك تانىتۋدىڭ كەز كەلگەن ءتۇرى زاڭ بويىنشا جاۋاپكەرشىلىككە اكەلەتىنىن ەسكەرتەدى. مۇنداي فاكتىلەر قاتاڭ تۇردە جولىن كەسەتىن بولادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    بۇعان دەيىن الماتى وبلىسىندا ءيتتى كولىكپەن سۇيرەگەن ادامنىڭ ۇستىنەن ءىس قوزعالعانىن جازعانبىز.

    تەگ:
    قوعام
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار