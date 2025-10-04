كۇشىكتەرگە قاتىگەزدىك تانىتقان سەمەيلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى
استانا. KAZINFORM - سەمەي قالاسىندا پوليتسەيلەر الەۋمەتتىك جەلىلەردى مونيتورينگتەۋ بارىسىندا جانۋارلارعا قاتىگەزدىكپەن قاراۋ دەرەگىن انىقتادى، دەپ حابارلايدى اباي وبلىسى پ د باسپا ءسوز قىزمەتى.
بەلگىلى بولعانداي، 51 جاستاعى ەر ادام قوعامدىق ورىندا كۇشىكتەردى قاپقا سالىپ، قاراۋسىز قالدىرىپ كەتكەن. ونىڭ ارەكەتى جەلى قولدانۋشىلارىنىڭ ورىندى نارازىلىعىن تۋدىردى.
- اتالعان دەرەك بويىنشا پوليتسەيلەر قۇقىق بۇزۋشىنىڭ جەكە باسىن انىقتاپ، وعان قاتىستى جانۋارلارعا قاتىگەزدىك جاساعانى ءۇشىن اكىمشىلىك حاتتاما تولتىردى. پوليتسيا جانۋارلارعا قاتىگەزدىك تانىتۋدىڭ كەز كەلگەن ءتۇرى زاڭ بويىنشا جاۋاپكەرشىلىككە اكەلەتىنىن ەسكەرتەدى. مۇنداي فاكتىلەر قاتاڭ تۇردە جولىن كەسەتىن بولادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
