18:55, 08 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
كەشە تۇندە تاياۋ شىعىستان ەلگە 1786 جولاۋشى جەتكىزىلدى
استانا. KAZINFORM - ناۋرىز ايىنىڭ 7 نەن 8 نە قاراعان ءتۇنى تاياۋ شىعىس ەلدەرىنەن قازاقستانعا Air Astana ،SCAT ،Flydubai جانە Air Arabia اۋە كومپانيالارى 11 رەيس ورىنداپ، ناتيجەسىندە ەلگە 1786 جولاۋشى جەتكىزىلدى.
ق ر كولىك مينيسترلىگى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، 8-ناۋرىز كۇنى دە قازاقستاندىق جانە شەتەلدىك اۋە كومپانيالار ازاماتتاردى قازاقستانعا قايتارۋ ءۇشىن تاعى بىرنەشە رەيس جوسپارلاپ وتىر.
3-ناۋرىزدان بەرى تاياۋ شىعىس ەلدەرىنەن قازاقستانعا 37 رەيس جاسالىپ، 6254 ادام ەلگە ورالدى.
قازاقستان ازاماتتارىن ەلگە قايتارۋ جۇمىستارى ۋاكىلەتتى مەملەكەتتىك ورگاندار مەن اۋە كومپانيالارىنىڭ ۇيلەستىرۋىمەن جالعاسىپ جاتىر.
وسىعان دەيىن قازاقستانعا تاياۋ شىعىستان 27 رەيس ورىندالىپ، 4659 جولاۋشى ەلگە جەتكىزىلگەنى تۋرالى جازدىق.