كەدەن بەكەتتەرىندەگى «قىزىل تۇيمە» ارقىلى قانشا ءوتىنىم ءتۇستى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى «قىزىل تۇيمە» مەن كەدەندىك راسىمدەۋ ورتالىقتارىنىڭ جۇمىسى جايىندا مالىمەت بەردى.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، سەرۆيس ىسكە قوسىلعان ساتتەن 2025-جىلدىڭ 27-تامىزعا دەيىن كەدەن قىزمەتتەرى بويىنشا 47 ءوتىنىم تۇسكەن. ورتاشا ەسەپپەن العاندا اپتاسىنا 2-3 ءوتىنىم ءتۇسىپ تۇرادى.
«قىزىل تۇيمە» كومەگىمەن QR- كودتى سكانەرلەۋ ارقىلى ازاماتتار مەن سىرتقى ەكونوميكالىق قىزمەتكە قاتىسۋشىلار تۋىنداعان ماسەلە بويىنشا م ك ك ءتوراعاسىنا تىكەلەي جۇگىنۋ مۇمكىندىگىنە يە.
ءوتىنىمدى بەرۋ فورماسى قاراپايىم ءارى تۇسىنىكتى، ونى بىرنەشە مينۋت ىشىندە تولتىرۋعا بولادى. قالاۋىڭىز بويىنشا ءوتىنىمدى ءانونيمدى تۇردە جولداۋعا مۇمكىندىك بار.
- بۇل قۇرال كەدەن قىزمەتتەرىن الۋ كەزىندە تۋىندايتىن قيىندىقتارعا جەدەل ارەكەت ەتۋگە جانە قىزمەتكەرلەر تاراپىنان ادەپسىز مىنەز-قۇلىقتىڭ الدىن الۋعا باعىتتالعان، - دەپ اتاپ وتەدى مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنەن.
بۇعان دەيىن ۇكىمەت باسشىسى ولجاس بەكتەنوۆ كەدەن قىزمەتىنە قۇقىق قورعاۋ ورگانىنىڭ فۋنكسيالارىن بەرۋ قاجەتتىگىن ايتقان ەدى.