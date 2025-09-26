ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    14:56, 26 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    كەدەن بەكەتتەرىندەگى «قىزىل تۇيمە» ارقىلى قانشا ءوتىنىم ءتۇستى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى «قىزىل تۇيمە» مەن كەدەندىك راسىمدەۋ ورتالىقتارىنىڭ جۇمىسى جايىندا مالىمەت بەردى.

    кеден органы қазақстандық ұшқышсыз ұшу аппаратын ұстады — фейк
    Фото: Әлихан Асқар/Kazinform

    ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، سەرۆيس ىسكە قوسىلعان ساتتەن 2025-جىلدىڭ 27-تامىزعا دەيىن كەدەن قىزمەتتەرى بويىنشا 47 ءوتىنىم تۇسكەن. ورتاشا ەسەپپەن العاندا اپتاسىنا 2-3 ءوتىنىم ءتۇسىپ تۇرادى.

    «قىزىل تۇيمە» كومەگىمەن QR- كودتى سكانەرلەۋ ارقىلى ازاماتتار مەن سىرتقى ەكونوميكالىق قىزمەتكە قاتىسۋشىلار تۋىنداعان ماسەلە بويىنشا م ك ك ءتوراعاسىنا تىكەلەي جۇگىنۋ مۇمكىندىگىنە يە.

    ءوتىنىمدى بەرۋ فورماسى قاراپايىم ءارى تۇسىنىكتى، ونى بىرنەشە مينۋت ىشىندە تولتىرۋعا بولادى. قالاۋىڭىز بويىنشا ءوتىنىمدى ءانونيمدى تۇردە جولداۋعا مۇمكىندىك بار.

    - بۇل قۇرال كەدەن قىزمەتتەرىن الۋ كەزىندە تۋىندايتىن قيىندىقتارعا جەدەل ارەكەت ەتۋگە جانە قىزمەتكەرلەر تاراپىنان ادەپسىز مىنەز-قۇلىقتىڭ الدىن الۋعا باعىتتالعان، - دەپ اتاپ وتەدى مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنەن.

    بۇعان دەيىن ۇكىمەت باسشىسى ولجاس بەكتەنوۆ كەدەن قىزمەتىنە قۇقىق قورعاۋ ورگانىنىڭ فۋنكسيالارىن بەرۋ قاجەتتىگىن ايتقان ەدى.

