كەدەن بەكەتتەرىندەگى كامەرالار استاناداعى مونيتورينگ ورتالىعىنا تىكەلەي قوسىلادى
استانا. KAZINFORM - شەكاراداعى وتكىزۋ پۋنكتتەرىندەگى باقىلاۋ كامەرالارى استاناداعى ءبىرىڭعاي مونيتورينگ ورتالىعىنا تىكەلەي قوسىلادى. بۇل تۋرالى ق ر سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبى ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ ايتتى.
- شەكارا جانە كەدەن بەكەتتەرىندە ينتەرنەتكە قول جەتكىزۋگە قاتىستى، بۇگىندە ەلىمىزدە 102 وتكىزۋ پۋنكتى جۇمىس ىستەيدى. ولاردىڭ كوپشىلىگى بايلانىسپەن قامتاماسىز ەتىلگەن. «قولجەتىمدى ينتەرنەت» ۇلتتىق جوباسىنىڭ شەڭبەرىندە 38 ىنە تالشىقتى-وپتيكالىق بايلانىس جەلىلەرىن جۇرگىزۋ، بارلىق پۋنكتتەردى مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ ءبىرىڭعاي كولىك جەلىسىنە قوسۋ، سونداي-اق باقىلاۋ كامەرالارىن پۋنكتتەردەن استاناداعى ءبىرىڭعاي مونيتورينگ ورتالىعىنا شىعارۋدى قامتاماسىز ەتۋ جوسپارلانىپ وتىر، - دەدى ول ۇكىمەت وتىرىسىندا جاساعان بايانداماسىندا.
سونداي-اق ول 50 وتكىزۋ پۋنكتىن ۇيالى بايلانىسپەن قامتاماسىز ەتىلەتىنىن ايتتى.
- سونىمەن قاتار، سپۋتنيكتىك ينتەرنەتتى قوسا العاندا، قوعامدىق WiFi نۇكتەلەرىن ورنالاستىرۋ جوسپارلانىپ وتىر. ال 2026 -جىلى 50 وتكىزۋ پۋنكتىن ۇيالى بايلانىسپەن قامتاماسىز ەتۋ شەكاراداعى سيفرلىق ينفراقۇرىلىمدى ايتارلىقتاي كۇشەيتەدى، - دەدى مينيستر.
ايتا كەتەيىك، كۇنى كەشە مەملەكەت باسشىسى جولداۋدا كەيبىر شەكارا جانە كەدەن بەكەتىندە ساپالى ينتەرنەت جوعىن ايتىپ، بۇل سالانى سىنعا العان ەدى.