ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    12:25, 09 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    كەدەن بەكەتتەرىندەگى كامەرالار استاناداعى مونيتورينگ ورتالىعىنا تىكەلەي قوسىلادى

    استانا. KAZINFORM - شەكاراداعى وتكىزۋ پۋنكتتەرىندەگى باقىلاۋ كامەرالارى استاناداعى ءبىرىڭعاي مونيتورينگ ورتالىعىنا تىكەلەي قوسىلادى. بۇل تۋرالى ق ر سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبى ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ ايتتى.

    божхона
    فوتو: قارجى مينيسترلىگى

    - شەكارا جانە كەدەن بەكەتتەرىندە ينتەرنەتكە قول جەتكىزۋگە قاتىستى، بۇگىندە ەلىمىزدە 102 وتكىزۋ پۋنكتى جۇمىس ىستەيدى. ولاردىڭ كوپشىلىگى بايلانىسپەن قامتاماسىز ەتىلگەن. «قولجەتىمدى ينتەرنەت» ۇلتتىق جوباسىنىڭ شەڭبەرىندە 38 ىنە تالشىقتى-وپتيكالىق بايلانىس جەلىلەرىن جۇرگىزۋ، بارلىق پۋنكتتەردى مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ ءبىرىڭعاي كولىك جەلىسىنە قوسۋ، سونداي-اق باقىلاۋ كامەرالارىن پۋنكتتەردەن استاناداعى ءبىرىڭعاي مونيتورينگ ورتالىعىنا شىعارۋدى قامتاماسىز ەتۋ جوسپارلانىپ وتىر، - دەدى ول ۇكىمەت وتىرىسىندا جاساعان بايانداماسىندا.

    سونداي-اق ول 50 وتكىزۋ پۋنكتىن ۇيالى بايلانىسپەن قامتاماسىز ەتىلەتىنىن ايتتى.

    - سونىمەن قاتار، سپۋتنيكتىك ينتەرنەتتى قوسا العاندا، قوعامدىق WiFi نۇكتەلەرىن ورنالاستىرۋ جوسپارلانىپ وتىر. ال 2026 -جىلى 50 وتكىزۋ پۋنكتىن ۇيالى بايلانىسپەن قامتاماسىز ەتۋ شەكاراداعى سيفرلىق ينفراقۇرىلىمدى ايتارلىقتاي كۇشەيتەدى، - دەدى مينيستر.

    ايتا كەتەيىك، كۇنى كەشە مەملەكەت باسشىسى جولداۋدا كەيبىر شەكارا جانە كەدەن بەكەتىندە ساپالى ينتەرنەت جوعىن ايتىپ، بۇل سالانى سىنعا العان ەدى.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار