
    كۋبانىڭ ۆيتسە-پرەزيدەنتى استاناعا كەلدى

    استانا. قازاقپارات - ق ر ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترى ارمان شاققاليەۆ كۋبا ۆيتسە-پرەزيدەنتى سالۆادور ۆالدەس مەسانى استانا حالىقارالىق اۋەجايىندا قارسى الدى.

    Фото: Сауда және интеграция министрлігі

    مەيمان 28-29-مامىر كۇندەرى استانادا وتەتىن ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق فورۋمعا قاتىساتىن كۋبا ەلىنىڭ دەلەگاتسياسىن باستاپ كەلدى.

    - ءسىزدى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ اتىنان ىستىق ىقىلاسپەن قارسى الۋعا قۋانىشتىمىن. بيىل قازاقستان ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق ورگاندارىنا ءتوراعالىق ەتەدى. فورۋم ءداستۇرلى تۇردە ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى تەرەڭدەتۋ مەن كۇشەيتۋگە باعىتتالعان. سونىمەن قوسا نەگىزگى باسىمدىق جاساندى ينتەللەكتكە بەرىلىپ وتىر، - دەدى ارمان شاققاليەۆ.

    ءوز سوزىندە كۋبا ۆيتسە-پرەزيدەنتى ماڭىزدى ءىس-شاراعا شاقىرتۋدى قۋانا قابىل العانىن جەتكىزدى.

    ە ا ە و 2020-جىلى كۋباعا باقىلاۋشى ەل ستاتۋسىن بەردى.

    ايتا كەتەيىك، ب ۇ ۇ كۋباعا مۇناي جەتكىزۋ تۋرالى كەلىسسوزدەر جۇرگىزىپ جاتىر.

    كۇنسۇلتان وتارباي
