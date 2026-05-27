كۋبانىڭ ۆيتسە-پرەزيدەنتى استاناعا كەلدى
استانا. قازاقپارات - ق ر ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترى ارمان شاققاليەۆ كۋبا ۆيتسە-پرەزيدەنتى سالۆادور ۆالدەس مەسانى استانا حالىقارالىق اۋەجايىندا قارسى الدى.
مەيمان 28-29-مامىر كۇندەرى استانادا وتەتىن ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق فورۋمعا قاتىساتىن كۋبا ەلىنىڭ دەلەگاتسياسىن باستاپ كەلدى.
- ءسىزدى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ اتىنان ىستىق ىقىلاسپەن قارسى الۋعا قۋانىشتىمىن. بيىل قازاقستان ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق ورگاندارىنا ءتوراعالىق ەتەدى. فورۋم ءداستۇرلى تۇردە ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى تەرەڭدەتۋ مەن كۇشەيتۋگە باعىتتالعان. سونىمەن قوسا نەگىزگى باسىمدىق جاساندى ينتەللەكتكە بەرىلىپ وتىر، - دەدى ارمان شاققاليەۆ.
ءوز سوزىندە كۋبا ۆيتسە-پرەزيدەنتى ماڭىزدى ءىس-شاراعا شاقىرتۋدى قۋانا قابىل العانىن جەتكىزدى.
ە ا ە و 2020-جىلى كۋباعا باقىلاۋشى ەل ستاتۋسىن بەردى.
ايتا كەتەيىك، ب ۇ ۇ كۋباعا مۇناي جەتكىزۋ تۋرالى كەلىسسوزدەر جۇرگىزىپ جاتىر.