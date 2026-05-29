كۋبانىڭ ۆيتسە-پرەزيدەنتى ماجىلىسكە باردى
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس ءتوراعاسى ەرلان قوشانوۆ ەۋرازيا ەكونوميكالىق فورۋمىنا قاتىسۋ ءۇشىن استاناعا كەلگەن كۋبانىڭ ۆيتسە-پرەزيدەنتى سالۆادور ۆالدەس مەسامەن كەزدەستى.
تاراپتار پارلامەنتارالىق بايلانىستى نىعايتۋ، سونداي-اق الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق سالالارداعى ەكىجاقتى قاتىناستاردى تەرەڭدەتۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى.
مارتەبەلى مەيماندى قارسى العان ءماجىلىس سپيكەرى ەۋرازيا ەكونوميكالىق وداعىنىڭ ءىس-شارالارىنا بەلسەنە قاتىسقانى ءۇشىن كۋبا ۆيتسە-پرەزيدەنتىنە العىسىن ءبىلدىردى. ەرلان قوشانوۆ قازاقستان مەن كۋبانىڭ ديپلوماتيالىق قارىم- قاتىناسىنا بيىل 34 جىل تولاتىنىن اتاپ ءوتتى. كۋبا - ەلىمىزدە ءوز ەلشىلىگىن اشقان جانە ديپلوماتيالىق وكىلدىگىن استاناعا كوشىرگەن العاشقى مەملەكەتتىڭ ءبىرى.
- ءبىز ەكى ەل اراسىنداعى ءوزارا سەنىمگە نەگىزدەلگەن قارىم-قاتىناس پەن قولداۋدى جوعارى باعالايمىز. مەملەكەتتەرىمىزدىڭ باسشىلارى ءتۇرلى الاڭداردا بىرنەشە رەت كەزدەستى. ءبىزدىڭ پرەزيدەنتىمىز 1995-جىلى قازاقستاننىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى رەتىندە گاۆاناعا بارعانىنىڭ ۇلكەن سيمۆولدىق ءمانى بار. ال 2021-جىلى مەملەكەت باسشىسى رەتىندە كۋبادا قازاقستان ەلشىلىگىن اشۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى. بۇگىندە پرەزيدەنتتەر قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ميگەل دياس-كانەل سەنىمدى ديالوگتى جالعاستىرۋدا، - دەدى ەرلان قوشانوۆ.
ءماجىلىس ءتوراعاسىنىڭ ايتۋىنشا، ەكىجاقتى بايلانىستى نىعايتۋدا پارلامەنتارالىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋدىڭ ماڭىزى زور. بۇل رەتتە قازاقستان-كۋبا دەپۋتاتتىق دوستىق توپتارى قۇرىلىپ، زاڭ شىعارۋ سالاسىندا تاجىريبە الماسۋدى كەڭەيتۋدىڭ، سونداي-اق پارلامەنتارالىق ۇيىمدار اياسىندا ىقپالداستىقتى كۇشەيتۋدىڭ جوسپارى ناقتىلانعان. كەزدەسۋدە ءماجىلىس سپيكەرى كۋبانىڭ ۇلتتىق حالىق بيلىگى اسسامبلەياسىنىڭ ءتوراعاسىن قازاقستانعا رەسمي ساپارمەن كەلۋگە شاقىردى.
ەرلان قوشانوۆ كۋبا تاراپىنا ەلىمىزدە جۇرگىزىلىپ جاتقان ساياسي وزگەرىستەر تۋرالى مالىمەت بەردى. رەفەرەندۋمدا جاڭا حالىق كونستيتۋتسياسىنىڭ قابىلدانۋىنا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. ازاماتتاردىڭ جاڭا سۇرانىستارىن ەسكەرە وتىرىپ، ادىلەتتى جانە پروگرەسسيۆتى قازاقستان قۇرۋعا باعدارلانعان اتا زاڭ «كۇشتى پرەزيدەنت - ىقپالدى پارلامەنت - ەسەپ بەرەتىن ۇكىمەت» فورمۋلاسى بويىنشا بيلىكتىڭ بارلىق تارماعىن قايتا جاڭعىرتادى. سونىمەن قاتار كونستيتۋتسيالىق رەفورما ءبىر پالاتالى پارلامەنتكە - قۇرىلتايعا كوشۋدى، سونداي-اق ۆيتسە-پرەزيدەنت پەن قازاقستان حالىق كەڭەسى ينستيتۋتتارىن قۇرۋدى بەكىتتى.
ءوز كەزەگىندە سالۆادور ۆالدەس مەسا قوناقجايلىق تانىتقانى ءۇشىن ءماجىلىس ءتوراعاسىنا العىس ءبىلدىردى. كۋبا ۆيتسە-پرەزيدەنتى ەۋرازيا ەكونوميكالىق فورۋمى جوعارى دەڭگەيدە ۇيىمداستىرىلعانىن جانە كەڭ اۋقىمدى وزەكتى ماسەلەلەردى تالقىلاۋعا مۇمكىندىك بەرگەن اتاپ ءوتتى. ول سونداي-اق بۇگىندە قازاقستاننىڭ دامۋ قارقىنى جوعارى، زاماناۋي ءارى سەرپىندى ىلگەرىلەپ كەلە جاتقان مەملەكەت رەتىندە ءوز ورنىن سەنىمدى تۇردە نىعايتىپ وتىرعانىن ايتتى. كۋبا ۆيتسە-پرەزيدەنتىنىڭ پىكىرىنشە، ەكى ەل اراسىندا سەرىكتەستىكتى ودان ءارى كەڭەيتۋدىڭ الەۋەتى زور.
كەزدەسۋ بارىسىندا تاراپتار ساۋدا، ينۆەستيتسيا، ءبىلىم بەرۋ، تۋريزم جانە سپورت سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىق جايىن تالقىلادى. ەكى ەل حالىقتارىنىڭ مۇددەسى ءۇشىن شارتتىق-قۇقىقتىق بازانى دايەكتى تۇردە كەڭەيتۋ قاجەتتىگىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.