كۋبا مادۋرونىڭ 32 قورعاۋشىسىنىڭ قازاسىنا بايلانىستى ازا تۇتۋ كۇنىن جاريالادى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتى نيكولاس مادۋرونى تۇتقىنداۋ وپەراتسياسى كەزىندە بىرنەشە كۋبالىق قاۋىپسىزدىك قىزمەتكەرىنىڭ قازا تاپقانىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى BBC.
- كەشە كوپتەگەن كۋبالىق قازا تاپتى، - دەدى ترامپ Air Force One بورتىندا تىلشىلەرگە.
كۋبا بيلىگى 32 ادامنىڭ قازا تاپقانىن حابارلادى. Reuters اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، ەلدە 5 جانە 6 -قاڭتار ازا تۇتۋ كۇنى دەپ جاريالاندى.
سەنبى كۇنى ا ق ش ۆەنەسۋەلاعا قارسى وپەراتسيا باستاپ، پرەزيدەنت نيكولاس مادۋرو مەن ونىڭ ايەلىن تۇتقىندادى. كەيىنىرەك ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتى مەن ونىڭ ايەلى كەمەمەن نيۋ-يورككە جەتكىزىلەتىنىن جاريالادى.
ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتى نيكولاس مادۋرو مەن ونىڭ ايەلى سيليا فلورەسكە ەسىرتكى تەرروريزمىن ۇيىمداستىردى، كوكاين يمپورتتادى جانە ا ق ش- قا قارسى پۋلەمەتتەر مەن جارىلعىش قۇرىلعىلار ساقتاۋ ءىسىن ۇيىمداستىردى دەگەن ايىپ تاعىلدى. ولار جاقىن ارادا سوت الدىندا جاۋاپ بەرەدى، دەپ حابارلادى ا ق ش باس پروكۋرورى پەم بوندي.
3 -قاڭتاردا فلوريداداعى مار- ا- لاگو رەزيدەنتسياسىنان ۆەنەسۋەلاداعى وپەراتسيا جانە لاتىن امەريكاسى ەلىنىڭ بولاشاعى تۋرالى سويلەگەن سوزىندە ترامپ وتپەلى كەزەڭ اياقتالعانعا دەيىن ا ق ش ەلدى ءوزى باسقاراتىنىن مالىمدەدى.
بۇعان دەيىن ب ۇ ۇ باس حاتشىسى جانە بىرنەشە ەلدىڭ بيلىگى ا ق ش- تىڭ لاتىن امەريكاسى ەلىنە جاساعان اۋقىمدى شابۋىلىنان كەيىن ۆەنەسۋەلاداعى جاعدايعا الاڭداۋشىلىق بىلدىرگەن بولاتىن.
ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسى دۇيسەنبىدە ۆەنەسۋەلا بويىنشا توتەنشە وتىرىس وتكىزەدى.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا