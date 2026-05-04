Kazinform سايتىنىڭ جاڭارتىلعان نۇسقاسى ىسكە قوسىلدى
استانا. KAZINFORM - جاڭارتۋ پايدالانۋشىلارعا قولايلىلىقتى ارتتىرۋعا جانە اگەنتتىكتىڭ سيفرلىق سەرۆيستەرىن دامىتۋعا باعىتتالعان.
Kazinform ءوزىنىڭ رەسمي ۆەب-سايتىنىڭ جاڭارتىلعان نۇسقاسى ىسكە قوسىلعانى تۋرالى حابارلايدى. جاڭارتۋ پايدالانۋشى ينتەرفەيسىن جاقسارتۋعا، ناۆيگاتسيانى وڭتايلاندىرۋعا جانە مۋلتيمەديالىق كونتەنتتى ورنالاستىرۋ مۇمكىندىكتەرىن كەڭەيتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
باستى بەتتىڭ قۇرىلىمى مەن ايدارلار جۇيەسى قايتا قارالىپ، ۆيزۋالدى ستيلى جاڭارتىلدى. جاڭالىقتار مەن تالدامالىق ماتەريالدارعا جىلدام قول جەتكىزۋ ءۇشىن ىزدەۋ جانە سۇزگىلەۋ قۇرالدارى جەتىلدىرىلدى. جاڭارتۋ جاڭالىقتاردى موبيلدى قۇرىلعىلار مەن الەۋمەتتىك جەلىلەر ارقىلى جاڭالىق الاتىن اۋديتوريانىڭ ارتۋىن ەسكەرە وتىرىپ، فوتو، ۆيدەو جانە ينفوگرافيكا سياقتى مۋلتيمەديالىق فورماتتارمەن ىقپالداسۋدى كۇشەيتەدى.
رەديزاين التى تىلدە جۇمىس ىستەپ، ساياسات، ەكونوميكا، قوعام، مادەنيەت جانە سپورتتاعى نەگىزگى وقيعالاردى قامتيتىن اگەنتتىكتىڭ سيفرلىق دامۋىنىڭ كەلەسى كەزەڭى بولدى. جاڭا ينتەرفەيس، بەيىمدەلگىش ديزاين جانە مۋلتيمەديالىق سەرۆيستىڭ كەڭەيۋى قازاقستان، ءوڭىر جانە الەم جاڭالىقتارىن بارلىق قۇرىلعىدا وقىرماندار ءۇشىن بۇرىنعىدان دا قولجەتىمدى ەتەدى. اگەنتتىك اقپاراتتىق ءونىمنىڭ ساپاسىن ارتتىرۋ جانە ونى سيفرلىق پلاتفورمالاردا تۇتىنۋ شارتتارىن جاقسارتۋ باعىتىنداعى جۇمىسىن جالعاستىرادى.