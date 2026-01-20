10:30, 20 - قاڭتار 2026 | GMT +5
Kazinform مەملەكەت باسشىسىنىڭ ۇلتتىق قۇرىلتايداعى ءسوزىن ترانسلياتسيالايدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن قىزىلوردا قالاسىندا V ۇلتتىق قۇرىلتاي وتەدى، كەلەلى جيىنعا ق ر پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ قاتىسادى.
ۇلتتىق قۇرىلتاي كەشە باستالىپ، العاشقى كۇندە ءتورت پانەلدىك سەكسيا بويىنشا وتىرىستار ءوتتى. وندا ەل دامۋىنىڭ باعىت-باعدارىن ايقىندايتىن وزەكتى ماسەلەلەر تالقىعا ءتۇستى.
بۇگىن مەملەكەت باسشىسى ءسوز سويلەيدى. Kazinform اگەنتتىگى سايتىندا جانە Telegram ارناسىندا ءماتىن ترانسلياتسياسىن وتكىزەدى.