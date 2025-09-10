Kazinform حالىقارالىق اقپارات اگەنتتىگىنە 105 جىل
استانا. KAZINFORM - مەرەيتوي قارساڭىندا ارنايى ازىرلەنگەن «Kazinform. ءبىزدىڭ تاريحىمىز» اتتى دەرەكتى فيلم تانىستىرىلىپ، «Kazinform: شىنايى حرونيكا» كىتابىنىڭ تۇساۋى كەسىلدى. ءارى، اگەنتتىكتىڭ دامۋىنا ەلەۋلى ۇلەس قوسقان ازاماتتار ماراپاتتالدى.
ءبىر عاسىردان استام تاريحى بار قازاقپارات بۇگىندە سەنىمدى اقپارات دەرەككوزىنە اينالدى. اگەنتتىك قوعامدىق پىكىردى قالىپتاستىرىپ، ەل مەن الەم جاڭالىقتارىن شىنايى جەتكىزەدى.
اگەنتتىك ارداگەرى جارىلقاپ بەيسەنباي ۇلىنىڭ سوزىنشە، بۇل داتانى - قازاق اقپارات كەڭىستىگىنىڭ 105 جىلدىعى دەپ تە اتاۋعا بولادى.
- سوناۋ 20-جىلداردان باستاپ، وسى قازاق اقپارات كەڭىستىگىندە الار ورنى ەرەكشە. ەلىمىزدىڭ اقپارات كەڭىستىگىندەگى ءىرى-ءىرى تۇلعالاردى تاربيەلەدى. سەبەبى وسى ۋاقىت ارالىعىندا تالاي ءدۇلدۇلدىڭ تالابىن اشتى، قاناتىن قاتايتتى، - دەيدى ول.
وسى تىزىمدە قاسىم ءشارىپوۆ، ءجۇسىپ التايبايەۆ، كەڭەس ۇسەبايەۆ، كاكىمجان قازىبايەۆ سىندى سالا ساڭلاقتارىن ەرەكشە اتاۋعا بولادى. ءارى، بۇل ازاماتتار تۋرالى ەستەلىكتەر بۇگىن تۇساۋى كەسىلگەن «Kazinform: شىنايى حرونيكا» كىتابىندا دا جازىلعان. جوبا جەتەكشىسى ۆلاديمير كۋرياتوۆ بۇل كىتاپ - كەيىنگى جاس بۋىنعا كومەك قۇرالى رەتىندە شىعارىلعانىن اتاپ ءوتتى.
- ءبىز ءبىرىنشى كەزەكتە ۇزاق جىلدار بويى جيناقتاعان تاجىريبەمىزبەن بولىسكىمىز كەلدى. سوندىقتان، وتكەن تاريحپەن بىرگە، قازىرگى جاھاندانۋ زامانىندا اگەنتتىك نەمەن اينالىسىپ جاتقانى تۋرالى جازدىق. سونداي-اق، ۆيرۋستىق كونتەنت، تەرەڭ تالداۋ مەن ءادىل جۋرناليستىك زەرتتەۋ دايىنداۋ ءۇشىن قانداي تاسىلدەر قاجەت ەكەندىگىن دە قوستىق، - دەدى Kazinform ح ا ا ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى.
«Kazinform: شىنايى حرونيكا». بۇل كىتاپقا 105 جىلدىق تاريح پەن ەسكىرمەيتىن ەستەلىكتەر ەنگىزىلگەن. تۋىندىنىڭ ءار پاراعىندا تىم تەرەڭ، مىڭ ماعىنا بار. اگەنتتىكتىڭ كەشەسى مەن بۇگىنى تولىق قامتىلعان. سونداي-اق، جاڭالىقتار ازىرلەۋ ۇستاحاناسىنىڭ كاسىبي قۇپيالارىن دا كورۋگە بولادى.
سونداي-اق، شارا بارىسىندا «Kazinform. ءبىزدىڭ تاريحىمىز» اتتى دەرەكتى فيلم كەلۋشىلەر نازارىنا ۇسىنىلدى. فيلمدى باستان اياق ازىرلەۋگە ءۇش اي ۋاقىت كەتكەن. تۋىندىدا «قازروست» - تان باستاپ «قازاقپاراتقا» دەيىنگى تاريح سۋرەتتەلدى.
- بۇگىنگى داتا - ۇلكەن اتاۋلى داتا. بۇل ۇلكەن جەتىستىك، ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىك. ويتكەنى ءارى قاراي Kazinform داميدى، ءارى قاراي قالاي جۇمىستى جالعاستىرادى. قالاي ول اقپاراتتى وڭدەپ، ەلىمىزدە بولىپ جاتقان جاعدايدىڭ ءبارىن الەمدە، ورتالىق ازيادا بولىپ جاتقان بۇكىل اقپاراتتى ۋاقىتىسىندا شىعارىپ، ونى ءوزىنىڭ ارحيۆىندە ساقتاۋ وتە ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىك، - دەيدى ق ر پ ءى ب «ق ر پرەزيدەنتىنىڭ ت ر ك» ش ج ق ر م ك ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى اسقار جالدينوۆ.
بۇدان بولەك، حالىقارالىق اقپارات اگەنتتىگىنىڭ دامۋىنا ۇلەس قوسقان ازاماتتارعا پرەزيدەنت اتىنان العىس حاتتار تابىستالدى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىندە قازاقپارات قۇرامىندا 100 دەن استام ءتىلشى بار. 6 رەداكسيا تاۋلىك بويى وزەكتى تاقىرىپتاردى قاۋزاپ، اقپارات تاراتادى. الەمنىڭ 11 نۇكتەسىندە مەنشىكتى تىلشىلەرى دە بار. ءارى 40-تان استام ەلمەن ارىپتەستىك كەلىسىم جاساعان.