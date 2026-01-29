Kazinform اگەنتتىگى كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ V وتىرىسىن كورسەتەدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسيانىڭ (كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا) كەزەكتى وتىرىسى وتەدى.
Kazinform اگەنتتىگىنىڭ سايتىندا ادەتتەگىدەي وتىرىستان تىكەلەي ەفير ۇيىمداستىرىلادى.
وتكەن اپتادا كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ العاشقى وتىرىسى ءوتىپ، ءبىر پالاتالى «قۇرىلتايدىڭ» فۋنكتسياسى مەن قۇرامى، ۆيتسە-پرەزيدەنت لاۋازىمىنىڭ مەملەكەتتىك بيلىكتەگى ورنى، زاڭ شىعارۋ باستاماسىن كوتەرۋگە حاقىلى «حالىق كەڭەسىنىڭ» قۇزىرەتى قانداي بولاتىنى ايتىلعان ەدى.
ايتا كەتۋ كەرەك، بۇل وزگەرىستەردىڭ ءبارى كونستيتۋتسيالىق رەفورما اياسىندا ىسكە اسادى دەپ جوسپارلانعان. قازىرگى ءماجىلىس پەن سەناتتىڭ ورنىنا جاساقتالاتىن ءبىر پالاتالى قۇرىلتاي زاڭ جوبالارىن ءۇش وقىلىمدا قارايتىنى دا اتا زاڭدا نورما بولىپ ەنبەك. جاڭا پارلامەنتتى جاساقتاۋدا «پرەزيدەنتتىك كۆوتا» دەگەن بولمايدى.
العاشقى وتىرىستا ادىلەت ءمينيسترى ەرلان سارسەمبايەۆ كونستيتۋتسياعا الاتاۋ قالاسى سياقتى ەل دامۋىنا ايرىقشا ورنى ايقىندالعان جەكەلەگەن اۋماقتارعا ارنايى مارتەبە بەرۋ مۇمكىندىگىن ەنگىزۋدى ۇسىندى.
ال «قازاق گازەتتەرى» جاۋاپكەرشىلىگى شەكتەۋلى سەرىكتەستىگىنىڭ باس ديرەكتورى، كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا مۇشەسى ديقان قامزابەك ۇلى ءبىلىم جۇيەسىن ءدىني فاناتيزمنەن قورعايتىن نورما ەنگىزۋدى ۇسىندى.
سونىمەن قاتار قازاقستان زاڭگەرلەرى وداعىنىڭ ءتوراعاسى سەرىك اقىلباي اتا زاڭعا ءدىننىڭ مەملەكەتتەن بولەكتىگىن تىكەلەي نورمامەن ايقىنداي ءتۇسۋ قاجەتتىگىن ايتتى.
رەسپۋبليكالىق ادۆوكاتتار القاسىنىڭ ءتوراعاسى ءمادي مىرزاعارايەۆ قازاقستان اۋماعىندا سوت سانكسياسىنسىز ۇستاۋ مەرزىمىن 72 ساعاتتان 48 ساعاتقا دەيىن قىسقارتۋ تۋرالى ۇسىنىس جاسادى.
ايتا كەتەيىك، كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ 4-وتىرىسى 28-قاڭتاردا ءوتتى. وندا ءبىرقاتار ۇسىنىستار، سونىڭ ىشىندە جاڭارتىلاتىن كونستيتۋتسيانىڭ مەملەكەتتىك تىلدەگى ءماتىنىن كىمدەر دايىندايتىنى ايتىلدى.
تىكەلەي ەفير ساعات 16:00 دە باستالادى.