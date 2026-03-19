كاتارداعى الەمدەگى ەڭ ءىرى گاز جەتكىزۋشى كومپانيا زىمىران شابۋىلى جاسالعانىن حابارلادى
استانا. KAZINFORM - الەمدەگى ەڭ ءىرى گاز جەتكىزۋشىلەرىنىڭ ءبىرى QatarEnergy نىسانى زىمىران شابۋىلىنا ۇشىرادى.
الدىڭعى كۇنى كومپانيا راس-لاففان ونەركاسىپتىك قالاسىنا زىمىران شابۋىلى جاسالعانىن حابارلادى، ناتيجەسىندە تابيعي گازدان سۇيىق كومىرسۋتەكتەر وندىرەتىن Pearl GTL زاۋىتى زاقىمدالدى.
2026 -جىلدىڭ 19 -ناۋرىزى، بەيسەنبى كۇنى تاڭەرتەڭ بىرنەشە سۇيىتىلعان تابيعي گاز (ستگ) وندىرەتىن ورىندار زىمىران شابۋىلىنا ۇشىرادى، بۇل اۋقىمدى ءورت پەن شىعىنعا اكەلدى، دەپ حابارلادى QatarEnergy بەيسەنبىدە.
كومپانيا وقيعا سالدارىنان ەشكىم زارداپ شەكپەگەنىن جانە زالالدى جويۋ ءۇشىن وقيعا ورنىنا توتەنشە جاعداي توپتارى جىبەرىلگەنىن ايتتى.
كومپانيا بۇعان دەيىن درون شابۋىلدارىنا بايلانىستى ستگ ءوندىرىسىنىڭ توقتاتىلعانىن حابارلاپ، كەلىسىمشارت بويىنشا فورس-ماجور جاريالاعان بولاتىن.
QatarEnergy-دەن ستگ ساتىپ الاتىن Shell جانە TotalEnergies كومپانيالارى دا كاتاردىڭ گاز جەتكىزىلىمىنە فورس- ماجور جاريالادى.