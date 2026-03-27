كاتارعا سوققى كەسىرىنەن الەمدە مەديتسيناعا كەرەكتى گەلي تاپشى بولىپ تۇر
استانا. قازاقپارات - سوعىستىڭ سالدارى مەديتسينا سالاسىنا دا سوققى بولدى. الەمدە گەلي تاپشى بولا باستادى. گەلييءوندىرىس پەن قاتار مەديتسينادا اسا سۇرانىسقا يە. اسىرەسە م ر ت قۇرالدارى مۇنسىز جۇمىس ىستەي المايدى.
گەلي تاپشىلىعىنا باستى سەبەپ - يراننىڭ كاتارداعى راس-لاففان ونەركاسىپتىك ايماعىنا سوققى بەرۋى. بۇل ورتالىق الەمدەگى تابيعي گاز وندىرىسىندەگى ەڭ ءىرى كەشەن سانالادى. قاتار الەمدىك گەلي ءوندىرىسىنىڭ شامامەن ۇشتەن ءبىرىن قامتاماسىز ەتەدى. الايدا ەلدەگى نىساندارعا كەلتىرىلگەن زاقىم سالدارىنان الداعى ۋاقىتتا ونىڭ كولەمى كۇرت ازايۋى مۇمكىن دەيدى ماماندار. قازىردىڭ وزىندە تاسىمال كەشىگىپ، جۇك جەتكىزۋ ۋاقىتىندا جۇزەگە اسپاي وتىر.
ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، بۇل گازدىڭ ورنىن تولىق باساتىن بالاما جوق.
گەلي وتە ماڭىزدى رەسۋرس. ونسىز زاماناۋي ميكروسحەمالار ءوندىرۋ مۇمكىن ەمەس. ونىڭ بالاماسى جوق. ال مەديتسينا سالاسىندا جاعداي الدەقايدا كۇردەلى. سەبەبى م ر ت اپپاراتتارىنىڭ جۇمىسى تىكەلەي سۇيىق گەلييگە بايلانىستى. ول اسا تومەن تەمپەراتۋرانى ساقتاپ، قۇرىلعىلاردىڭ تۇراقتى جۇمىس ىستەۋىن قامتاماسىز ەتەدى. ەگەر گەلي كولەمى جەتكىلىكسىز بولسا، م ر ت قۇرىلعىلارىنىڭ جۇمىسىن توقتاتۋعا تۋرا كەلەدى. بۇل ءوز كەزەگىندە مەديتسينالىق دياگنوستيكاعا كەرى اسەر ەتۋى ىقتيمال.
توبياس گيلك، م ر ت قاۋىپسىزدىگى جونىندەگى كەڭەسشى:
- م ر ت اپپاراتتارى جۇمىس ىستەۋى ءۇشىن گەليي وتە تومەن تەمپەراتۋرانى ۇستاپ تۇرۋى كەرەك. بۇل شامامەن مينۋس 269 گرادۋس. ەگەر گەلي جەتىسپەسە، قۇرىلعى ىستەمەيدى. ونداي جاعدايدا ول تەك قىمبات، ءبىراق پايداسى جوق قۇرىلعىعا اينالادى.
گەلي تابيعي گاز ءوندىرۋ كەزىندە الىناتىن قوسالقى ءونىم. سوندىقتان ونى تەك قاتار عانا ەمەس، ا ق ش، الجير جانە كانادا دا وندىرەدى. ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، جاعدايدىڭ قالاي ءوربيتىنى ىركىلىستىڭ قانشا ۋاقىتقا سوزىلاتىنىنا بايلانىستى. ەگەر ماسەلە ۇزاققا سوزىلسا، ونىڭ سالدارى دا ايقىنىراق سەزىلۋى مۇمكىن.
