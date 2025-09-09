يزرايل كاتار استاناسىنا سوققى جاسادى
استانا. KAZINFORM - كاتار استاناسىندا سوققى جاسالعان عيماراتتا پالەستينالىق حاماس قوزعالىسى باسشىلىعىنان كەمىندە 4 ادام بولعان. بۇل تۋرالى Al Hadath تەلەارناسىنا سىلتەمە جاساپ رەسەيلىك تاسس حابارلادى.
تەلەارنا دەرەككوزىنىڭ حابارلاۋىنشا، حاماس- تىڭ گازا سەكتورىنداعى كوشباسشىسى مەن كەلىسسوزدەر توبىنىڭ جەتەكشىسى حاليل ال-حەيا، قوزعالىستىڭ شەتەلدەگى كەڭسەسىنىڭ باسشىسى حالەد ماشاال جانە راديكالداردىڭ يوردان وزەنىنىڭ باتىس جاعالاۋىنداعى ۇياشىعىنىڭ قولباسشىسى زاحەر دجابارين يزرايل شابۋىلى سالدارىنان مەرت بولدى.
Al Hadath دەرەككوزدەرى سونىمەن قاتار حاماس- تىڭ ساياسي بيۋروسىنىڭ مۇشەسى نيزارا اۋداللىنىڭ دا كوز جۇمعانىن راستادى.
سوققى بەرىلگەن ساتتە عيماراتتا قوزعالىس باسشىلىعىنىڭ تاعى ءبىر مۇشەسى گازي حاماد تا بولدى، دەپ حابارلادى تەلەارنا. الايدا ونىڭ تاعدىرى تۋرالى قانداي دا ءبىر مالىمەت جوق.
وسىعان دەيىن حاماس- تىڭ شۇعىل كەلىسسوز وتكىزۋگە دايىن ەكەنىن مالىمدەگەنى تۋرالى جازدىق.