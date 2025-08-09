كاتالونياداعى اش قۇرساق ەشكىلەر يسپانياداعى ورمان ورتىمەن كۇرەسۋگە كومەكتەسە باستادى
استانا. KAZINFORM - جاز سايىن وڭتۇستىك ەۋروپا ەلدەرىندە اپتاپ ىستىق كليماتتىڭ وزگەرۋىنە بايلانىستى ورمان ورتىنە سەبەپ بولىپ، كەڭ اۋماقتاردى كۇلگە اينالدىرادى. الايدا بىلتىر كاتالونيادا ءجۇزجىلدىقتاعى ءۇشىنشى قاتتى قۇرعاقشىلىققا قاراماستان، ءورتتىڭ سانى ازايعان. وڭىرلىك ۇكىمەت مۇنى ورتكە قارسى قاۋىپسىزدىك شارالارىنىڭ جاقسارعانىمەن تۇسىندىرەدى. بۇل شارالاردىڭ ءبىرى - ەشكىلەر، دەپ جازدى ازەرتادج.
كاتالونيانىڭ سولتۇستىگىندەگى تاس جولمەن شامامەن 300 قارا، قوڭىر جانە شۇبار ەشكى قوڭىراۋ ۇنىمەن جۇرەدى. ولار اندا- ساندا توقتاپ، ورمان شەتىندەگى قۇرعاق بۇتالاردى ءسۇيسىنىپ جەيدى. قالا- قالالاردى ارالاپ كوشىپ جۇرەتىن بۇل تابىن - ماتارو قالاسىندا باستالعان پيلوتتىق جوبانىڭ ءبىر بولىگى. بۇل جوبا ورمان ءورتىنىڭ قاۋپىن ازايتۋعا باعىتتالعان ەۋروپالىق وداق قارجىلاندىراتىن اۋقىمدى باستامانىڭ قۇرامىنا كىرەدى، دەپ جازادى Reuters.
ەشكىلەر - اشقاراق ءارى تىكەندى وسىمدىكتەردى، كاكتۋس پەن وشاعان سياقتى بۇتالاردى دا جەي بەرەتىن جانۋار. سوندىقتان ولار ورمانداعى جانعىش ماتەريالداردى - بۇتا- بورىك پەن وسىمدىكتەردى - تابيعي ورتكە قارسى جولاقتارعا اينالدىرۋ ءۇشىن تاپتىرماس كومەكشى.
ورماندارداعى جانعىش استىڭعى قاباتتى تازارتۋ ءۇشىن مالدى پايدالانۋ تاجىريبەسى بىرنەشە عاسىردان بەرى بار. الايدا قازىرگى ۋاقىتتا كوپتەگەن فەرمەرلەر تەحنيكاعا سۇيەنىپ كەتكەن. دەگەنمەن كەيبىرەۋلەرى قايتادان ەكولوگيالىق تازا اۋىل شارۋاشىلىعى ادىستەرىن ىزدەپ، ەشكى مەن باسقا دا جانۋارلارعا ورالۋدا. مىسالى، يسپانيانىڭ گاليسيا وڭىرىندە بۇل قىزمەتتى جابايى جىلقىلار اتقارادى.
شوپاندار ءوز قىزمەتتەرى ءۇشىن كەيبىر قالالار مەن اۋىلداردان جالاقى الادى، ال ولاردىڭ ەشكىلەرىنىڭ ءسۇتىن اسىرەسە ىرىمشىك وندىرۋشىلەر جوعارى باعالايدى. ءبىراق بۇل تابىس كوزدەرى مالشىلاردى سالىق پەن سانيتارلىق نورمالارعا قاتىستى قوسىمشا بيۋروكراتيالىق قيىندىقتارعا دا تاپ قىلىپ وتىر.
ۇنەمى قوزعالىستا جۇرەتىن بۇل جانۋارلار ءارتۇرلى وسىمدىكتەرمەن قورەكتەنەدى جانە قوسىمشا جەمدى قاجەت ەتپەيدى. سونىڭ ناتيجەسىندە ماۋسىمعا قاراي ءدامى وزگەرەتىن، تاتتىرەك، مايلىراق ءارى اقۋىزى كوپ قۇرت (تۆوروگ) الىنادى.
ال ءسۇت پەن قالالىق اكىمدىكتەردەن تۇسەتىن تابىس ورمان ورتتەرىنىڭ الدىن الۋعا باعىتتالعان باعدارلامالار اياسىندا زاماناۋي قۇرال- جابدىقتار ساتىپ الۋعا جۇمسالادى.
