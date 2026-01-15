كاسىپكەرلەردىڭ قولما-قول اقشا شەشۋ ليميتى قانشا؟
استانا. قازاقپارات - كاسىپكەرلەر كەز-كەلگەن سومانى قولما-قول شەشىپ الا المايدى. سەبەبى بەلگىلەنگەن ليميت بار. ول ساقتالماسا قانداي شارا قولدانىلادى؟
بىلتىر ۇلتتىق بانك، قارجى مينيسترلىگى جانە قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى بىرلەسكەن قاۋلى قابىلداعان. وندا كاسىپكەرلەر بەلگىلەنگەن ليميتتەن ارتىق قولما-قول اقشا شەشسە، ماقساتىن تۇسىندىرۋگە مىندەتتى، - دەپ جازىلعان.
ليميت نە ءۇشىن قاجەت؟ كاسىپكەرگە كەدەرگى ەمەس پە؟
2026 -جىلدىڭ 1 -قاڭتارىنان باستاپ ەلدە بانك شوتتارىنان قولما-قول اقشا شەشۋدىڭ جاڭا ءتارتىبى كۇشىنە ەندى. تالاپ زاڭدى تۇلعالار جانە جەكە كاسىپكەرلەرگە قولدانىلادى. قولما-قول اقشا شەشۋگە شەكتەۋدەن رەسمي تۇردە بوساتىلعان سۋبەكتىلەر بار، ولاردىڭ ءتىزىمىن ۇلتتىق بانك جەكە بەكىتەدى.
ليميت مولشەرى قانشا؟
شاعىن بيزنەس يەلەرى اي سايىن 20 ميلليون تەڭگەگە دەيىن قولما-قول اقشا شەشىپ الا الادى. ورتا بيزنەس ءۇشىن ايىنا 120 ميلليون تەڭگە، ءىرى بيزنەس ءۇشىن 150 ميلليون تەڭگە دەپ شەكتەۋ بەكىتىلگەن. بۇل ليميتتىڭ شەگىندە كاسىپكەر اقشانى ستاندارتتى تارتىپپەن، بانككە بارىپ، ءوتىنىش بەرۋ ارقىلى شەشىپ الادى. ال ەگەر ليميتتەن ارتىق قولما-قول اقشا قاجەت بولسا، ماقساتىن قۇجاتتارمەن دالەلدەۋى ءتيىس.
مالىمەتتەردى مەملەكەتتىك ورگاندارعا بەرۋگە كەلىسىمىن ۇسىنادى، تاۋەكەلدەردى تەكسەرۋ ناتيجەسىن كۇتەدى. تەكسەرۋ ناتيجەسى 1 ايعا جارامدى بولادى. ال تاۋەكەل كريتەرييلەرى جاريالانبايدى، بۇل - قۇپيا دەرەك.
ماسەلەنى ەكىنشى قىرىنان قارايىق. قولما- قول اقشا شەشۋگە ليميت قويىلماسا، نە بولادى؟ نارىقتا شاعىن، ورتا جانە ءىرى كاسىپ يەلەرى بار، وندا ميلليونداعان قارجى اينالىمدا ءجۇر. ءارقايسىسى كەز-كەلگەن سومانى قالاعان ۋاقىتىندا شەشىپ الا بەرسە شە؟ سۇراققا جاۋاپتى قارجى سالاسىنىڭ ساراپشىسىنان سۇراپ كوردىك.
ايبار ولجاي، قارجى سالاسىنىڭ ساراپشىسى:
- اقشانى تۇگەل شەشىپ الۋ بىرىنشىدەن، جەمقورلىق فاكتىلەرىن كۇشەيتۋى مۇمكىن، مىسالى پارا بەرۋ. ەكىنشىدەن، جۇمىسشىلارىنا ءوز سالىعىن تولەمەي، قۇقىعىن قورعاماي مينيمالدى ايلىقتى ۇستاپ قالعان اقشانى كونۆەرتپەن بەرۋى مۇمكىن. ۇشىنشىدەن، بەلگىلى ءبىر وپەراتسيالاردى سالىقتان تىس ساتىپ الۋ- ساتۋ وپەراتسيالارىن جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن الۋ مۇمكىن. وسى سالادا مەملەكەت ەندى ءتارتىپ ورناتپاق. شەكتەن اسىپ كەتكەننەن كەيىن ءارى قاراي ول اقشانى نە ءۇشىن الۋ كەرەك، ونى قۇجاتپەن دالەلدەۋ كەرەك. ول اقشانى شەشۋگە بولادى. ءبىراق ول ءۇشىن بەلگىلى ءبىر ساتىپ الۋ كونتراكتى نەمەسە بەلگىلى ءبىر قۇجاتتى كورسەتۋ كەرەك بانككە.
بەلگىلەنگەن ليميتتەن اساتىن قولما- قول اقشانى شەشكەندە ونىڭ ماقساتىن دالەلدەۋ تالابى ەلدە 2020 -جىلدان بەرى قولدانىستا بار. ۇلتتىق بانكتىڭ حابارلاۋىنشا، بۇل ءتارتىپ وزگەرمەگەن، تەك قۇجات جۇزىندە جاڭا سالىق كودەكسىنە ساي سايكەستەندىرىلگەن.
نۇرجان بياكايەۆ، بانك ماسەلەلەرى بويىنشا تاۋەلسىز ساراپشى:
- بۇل تالاپ ۇلتتىق بانكتىڭ قاۋلىسىنا ساي بۇعان دەيىن ەنگىزىلگەنىن اتاپ ءوتۋ كەرەك. تەك بەلگىلى ءبىر وزگەرىستەر ەندى. ول بيىل جاڭا سالىق كودەكسىنىڭ كۇشىنە ەنۋىمەن بايلانىستى. الايدا ەشقانداي كۇردەلى وزگەرىس كوزدەلمەيدى. ليميت بۇرىنعى دەڭگەيدە قالدى، كەيىنگى 5 جىلدان بەرى وزگەرگەن جوق.
كەيبىر كاسىپكەرلەر ليميت جايىندا: سوندا ءبىز ءوز اقشامىزدى ءوزىمىز شەشە المايمىز با؟ ، - دەگەن پىكىر ايتقانىن دا بايقادىق. ءبىراق ءىس جۇزىندە ەشبىر تاراپقا كەدەرگى كەلمەۋى ءتيىس. ساراپشىلار اقشا اينالىمىندا تەڭگەرىمدىلىك ساقتالاتىنىن ايتتى.
