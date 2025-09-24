كاسپيدىڭ سۋ قورىن ساقتاۋ ءۇشىن جەدەل شارالاردى بىرلەسە قابىلداۋ كەرەك - توقايەۆ
نيۋ-يورك. KAZINFORM – ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسى 80-سەسسياسىنىڭ جالپى دەباتىندا قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ باس اسسامبلەياعا 22-ءساۋىردى حالىقارالىق جەر شارىن كوگالداندىرۋ كۇنى دەپ جاريالايتىن قارار قابىلداۋدى ۇسىندى.
- بىلتىر ادامزات تاريحىنداعى ەڭ ىستىق ماۋسىم بولدى. بۇل رەتتە ورتالىق ازيادا اۋا تەمپەراتۋراسى الەمدەگى ورتاشا كورسەتكىشتەن ەكى ەسە جوعارى ەكەنىن ايتقان ابزال. الاتاۋ مۇزدىقتارى تەز ەري باستادى. بۇل ميلليونداعان حالىقتىڭ سۋ جانە ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگىنە قاتەر توندىرەدى. قازاقستان ارال قاسىرەتىنەن ساباق الدى. جوسپارلى ءىس-ارەكەتىمىزدىڭ ارقاسىندا، سونىڭ ىشىندە حالىقارالىق دەڭگەيدەگى ىنتىماقتاستىق ناتيجەسىندە تەڭىزدىڭ سولتۇستىك بولىگىن ساقتاپ قالدىق. حالىقارالىق ارالدى قۇتقارۋ قورىنىڭ ءتوراعاسى رەتىندە ەلىمىز بۇل ماڭىزدى باعىتتاعى بەلسەندى جۇمىستى جالعاستىرادى. دەگەنمەن كاسپي تەڭىزى كۇننەن كۇنگە تارتىلىپ بارادى. بۇل ءبىر ءوڭىردىڭ عانا پروبلەماسى ەمەس، جاھاندىق دەڭگەيدە دابىل قاعاتىن ماسەلەگە اينالدى. سوندىقتان ايماقتاعى سەرىكتەستەرىمىزدى جانە بارشا حالىقارالىق قوعامداستىقتى كاسپيدىڭ سۋ قورىن ساقتاۋ ءۇشىن جەدەل شارالاردى بىرلەسە قابىلداۋعا شاقىرامىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
وسى ورايدا پرەزيدەنت بىلتىر قازاقستان فرانسيا، ساۋد ارابياسى جانە دۇنيەجۇزىلىك بانكپەن بىرلەسىپ One Water سامميتىن وتكىزگەنىن ەسكە سالدى.
- بولاشاقتا سۋ تاپشىلىعىن بولدىرماۋ ماقساتىندا اناعۇرلىم تىعىز ۇيلەستىرۋ، ينۆەستيتسيا جانە ورنىقتى شەشىم قاجەت. اتالعان ماسەلەنى كۇن تارتىبىنە شىعارۋ ءۇشىن ەلىمىز بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىمەن جانە باسقا حالىقارالىق قۇرىلىمدارمەن سەرىكتەسە وتىرىپ، كەلەسى جىلى ءساۋىر ايىندا استانادا وڭىرلىك ەكولوگيالىق سامميت ۇيىمداستىرادى. قورشاعان ورتانى قورعاۋ سالاسىنداعى مىندەتتەمەلەرىمىز اياسىندا ەلىمىزدە «تازا قازاقستان» جالپىۇلتتىق اكسياسى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. بۇل قوزعالىس تازالىققا، قوقىس جيناۋعا جانە ەكولوگيالىق اعارتۋشىلىققا اتسالىساتىن ميلليونداعان ەرىكتىنى ورتاق ىسكە جۇمىلدىرادى. قازاقستاننىڭ باستاماسىمەن ب ۇ ۇ 2026-جىلدى ورنىقتى دامۋ ماقساتتارى جولىنداعى حالىقارالىق ەرىكتىلەر جىلى دەپ جاريالادى. ۇيىمعا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ ءبارىن وسى ماڭىزدى باستاماعا قولداۋ ءبىلدىرىپ، ىنتىماقتاستىق ورناتۋعا شاقىرامىز. وسى ورايدا باس اسسامبلەياعا 22-ءساۋىردى حالىقارالىق جەر شارىن كوگالداندىرۋ كۇنى دەپ جاريالايتىن قارار قابىلداۋدى ۇسىنامىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، مەملەكەت باسشىسى ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ مەرەيتويلىق 80-سەسسياسىنىڭ جالپى دەباتتىڭ اشىلۋىنا قاتىسىپ وتىر.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ نيۋ-يورك تورىندە ب ۇ ۇ مىنبەرىنەن سويلەگەن ءسوزىن Jibek Joly ارناسى تىكەلەي ەفيردە كورسەتتى.