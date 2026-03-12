كاسپي تەڭىزىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن جاعالاۋداعى مەملەكەتتەر وزدەرى قامتاماسىز ەتۋى ءتيىس - يران ەلشىسى
استانا. KAZINFORM - كاسپي تەڭىزىندەگى قاۋىپسىزدىكتى تەك جاعالاۋداعى مەملەكەتتەر قامتاماسىز ەتۋى ءتيىس. بۇل تۋرالى يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى الي اكبار دجوۋكار مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، كاسپي تەڭىزىنە شەكتەس بارلىق مەملەكەت تەڭىزدەگى قاۋىپسىزدىكتى وزدەرى قامتاماسىز ەتۋ جونىندە ورتاق پىكىردە.
- كاسپي ءوڭىرى بۇل تۇرعىدا پارسى شىعاناعىنان ەرەكشەلەنەدى. سەبەبى پارسى شىعاناعىندا ا ق ش- تىڭ قاتىسۋى بار جانە بۇل ايماقتاعى ەلدەردەگى جاعدايدىڭ تۇراقسىزدانۋىنا ىقپال ەتەدى. ال كاسپي تەڭىزىندە جاعالاۋداعى بەس مەملەكەتتىڭ بىرلەسكەن كۇش-جىگەرىنىڭ ارقاسىندا تەڭىزدەگى قاۋىپسىزدىك تولىق قامتاماسىز ەتىلىپ وتىر، - دەدى ەلشى.
سونداي-اق ول كاسپي تەڭىزى اكۆاتورياسىندا باسقا مەملەكەتتەردىڭ اسكەري قاتىسۋىنا جول بەرمەۋ ماسەلەسىندە بەس ەلدىڭ ۇستانىمى ورتاق ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
بۇعان دەيىن الي اكبار دجوكۋار قازاقستان ءۇشىن قازىرگى ۋاقىتتا ەشقانداي قاۋىپ-قاتەر جوق. الايدا بولاشاقتا ورتالىق ازيا ايماعى ءۇشىن بەلگىلى ءبىر قاۋىپ ءتونۋى مۇمكىن دەگەن ەدى.