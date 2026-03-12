ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    18:44, 12 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    كاسپي تەڭىزىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن جاعالاۋداعى مەملەكەتتەر وزدەرى قامتاماسىز ەتۋى ءتيىس - يران ەلشىسى

    استانا. KAZINFORM - كاسپي تەڭىزىندەگى قاۋىپسىزدىكتى تەك جاعالاۋداعى مەملەكەتتەر قامتاماسىز ەتۋى ءتيىس. بۇل تۋرالى يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى الي اكبار دجوۋكار مالىمدەدى.

    Али Акбар Джоукар
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    ونىڭ ايتۋىنشا، كاسپي تەڭىزىنە شەكتەس بارلىق مەملەكەت تەڭىزدەگى قاۋىپسىزدىكتى وزدەرى قامتاماسىز ەتۋ جونىندە ورتاق پىكىردە.

    - كاسپي ءوڭىرى بۇل تۇرعىدا پارسى شىعاناعىنان ەرەكشەلەنەدى. سەبەبى پارسى شىعاناعىندا ا ق ش- تىڭ قاتىسۋى بار جانە بۇل ايماقتاعى ەلدەردەگى جاعدايدىڭ تۇراقسىزدانۋىنا ىقپال ەتەدى. ال كاسپي تەڭىزىندە جاعالاۋداعى بەس مەملەكەتتىڭ بىرلەسكەن كۇش-جىگەرىنىڭ ارقاسىندا تەڭىزدەگى قاۋىپسىزدىك تولىق قامتاماسىز ەتىلىپ وتىر، - دەدى ەلشى.

    سونداي-اق ول كاسپي تەڭىزى اكۆاتورياسىندا باسقا مەملەكەتتەردىڭ اسكەري قاتىسۋىنا جول بەرمەۋ ماسەلەسىندە بەس ەلدىڭ ۇستانىمى ورتاق ەكەنىن اتاپ ءوتتى.

    بۇعان دەيىن الي اكبار دجوكۋار قازاقستان ءۇشىن قازىرگى ۋاقىتتا ەشقانداي قاۋىپ-قاتەر جوق. الايدا بولاشاقتا ورتالىق ازيا ايماعى ءۇشىن بەلگىلى ءبىر قاۋىپ ءتونۋى مۇمكىن دەگەن ەدى.

    تەگ:
    سىرتقى ساياسات بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار