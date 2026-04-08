18:29, 08 - ءساۋىر 2026 | GMT +5
كاسپي تەڭىزىندە جەر سىلكىندى
استانا. KAZINFORM - كاسپي تەڭىزىندە 5,4 ماگنيتۋدالى جەر سىلكىنىسى تىركەلدى.
قازاقستاندىق سەيسمولوگتار كاسپيي تەڭىزىندە جەر سىلكىنىسىن تىركەدى.
قازاقستان ۇلتتىق دەرەكتەر ورتالىعىنىڭ مالىمەتىنشە، 2026 -جىلعى 8 -ساۋىردە استانا ۋاقىتىمەن ساعات 14:05- تە ازەربايجاننىڭ جاعالاۋ ايماعىندا جەر سىلكىنىسى بولعان.
جەر سىلكىنىسىنىڭ ماگنيتۋداسى - 5,4، ەنەرگەتيكالىق كلاسى K=13، تەرەڭدىگى - 64 ك م.
رەسەيدىڭ سەيسمولوگيالىق قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، دۇمپۋلەر ازەربايجاننىڭ كەيبىر وڭىرلەرىندە 3- 4 بال دەڭگەيىندە سەزىلگەن.