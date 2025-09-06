كاسپي تەڭىزىندە ءىرى پارتيامەن يراندىق ەسىرتكى كونترابانداسى ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - ازەربايجاننىڭ مەملەكەتتىك شەكارا قىزمەتى جۇرگىزگەن وپەراتسيا ناتيجەسىندە ەكى يران ازاماتى ۇستالىپ، 12 كەلىگە جۋىق ەسىرتكى زاتى تاركىلەندى، دەپ حابارلايدى ەلدىڭ باس پروكۋراتۋراسى.
مەملەكەتتىك شەكارا قىزمەتى مەن ازەربايجان باس پروكۋراتۋراسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتتەرىنىڭ بىرلەسكەن مالىمدەمەسىنە سايكەس، وقيعا -4 قىركۇيەككە قاراعان ءتۇنى نەفتچالا اۋدانىنىڭ ماڭىنداعى سۋ ايدىنىندا بولعان. ساعات 00:25- تە پاترۋلدىك ءىس- شارا كەزىندە جوعارى جىلدامدىقپەن جاعالاۋعا قاراي بەت العان قايىقتى بايقاعان. شەكارا قايىقتارى بىردەن بوگەۋ وپەراتسياسىن باستاعان.
دابىل مەن ەسكەرتۋ وعىنا قاراماستان ءتارتىپ بۇزۋشىلار قاشىپ، اۋماقتىق سۋلاردى تاستاپ كەتۋگە ارەكەتتەنگەن. ولاردى توقتاتۋ ءۇشىن كەمەنىڭ قوزعالتقىش بولىگىندە وت شىعىپ، سالدارىنان بورتتا ءورت شىققان.
سۋعا تۇسكەندە ەكى قىلمىسكەر دە كونتراباندالىق زات سالىنعان پاكەتتەردى تەڭىزگە لاقتىرىپ، سۋعا ءتۇسىپ، امان قالۋعا تالپىنعان. الايدا قۇتقارۋ وپەراتسياسى كەزىندە شەكاراشىلار ولاردى سۋدان شىعارىپ، ۇستالعانداردىڭ بىرىنە العاشقى مەديتسينالىق كومەك كورسەتكەن. قايىقتاعى ءورت ءسوندىرىلىپ، تاستالعان پاكەتتەن 11 كەلى 850 گرام ەسىرتكى تابىلدى.
ۇستالعانداردىڭ جەكە باسى انىقتالدى، ولار يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارى - 1994 -جىلى تۋعان گۋلرەزا دجاۆاد اليرەزا جانە 1996 -جىلى تۋعان بوردبار ميلاد مانسۋر.
بۇل فاكتى بويىنشا ازەربايجان رەسپۋبليكاسى قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 206.3.2 (ۇيىمداسقان توپ جاساعان كونتراباندا)، 234.4.1 جانە 234.4.3 (ەسىرتكىنى زاڭسىز وتكىزۋ)، 318.2 (زورلىق قولدانا وتىرىپ نەمەسە ونى قولدانامىن دەپ قورقىتىپ مەملەكەتتىك شەكارانى زاڭسىز كەسىپ ءوتۋ) باپتارى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى.
تەرگەۋ جانە جەدەل- ىزدەستىرۋ شارالارى جالعاسىپ جاتىر.
تامىز ايىندا ازەربايجان ىشكى ىستەر مينيسترلىگى مەن مەملەكەتتىك شەكارا قىزمەتىنىڭ قىزمەتكەرلەرى ەلگە قۇرامى پسيحوتروپتىق زاتتاردان تۇراتىن 134 كەلى ماريحۋانا، گەروين، وپيات پەن 1000 مەتادون تابلەتكاسىن اكەلۋ ارەكەتىنىڭ جولىن كەستى.