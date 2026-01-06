كاسپي تەڭىزى تۇبىنەن وپتيكالىق كابەل تارتۋ قۇرىلىسى باستالدى
استانا. قازاقپارات - كاسپي تەڭىزى تۇبىنەن تارتىلاتىن وپتيكالىق كابەلدىڭ قۇرىلىسى باستالدى. جوبانى جىل اياعىنا قاراي اياقتاۋ جوسپارلانعان. سالا ءمينيسترىنىڭ مەجەسى - 3 -جەلتوقسان.
حالىقارالىق ينتەرنەت- ترافيك ءترانزيتى ازەربايجان ارقىلى وتەدى. بۇنى ەۋروپا مەن ازيا اراسىنداعى جاڭا سيفرلىق تەلەكوممۋنيكاتسيالىق ءدالىز دەۋگە دە بولادى. «سوعان قاراي ستراتەگيالىق مارتەبەگە يە»، - دەدى جاسلان ماديەۆ.
2025 -جىلدىڭ ناۋرىزىندا قوس ەل اراسىندا كەلىسىمگە قول قويىلعان.
باستاپقىدا جوبانى 2027 -جىلى اياقتاۋ جوسپارلانعان ەدى. الايدا قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن يلحام اليەۆتىڭ كەزدەسۋىنەن كەيىن كاسپي تەڭىزىنىڭ تۇبىمەن وتەتىن جەلى قۇرىلىسىن جەدەلدەتۋدى تاپسىرعان.
جوبا اياسىندا كاسپي تەڭىزىنىڭ تۇبىمەن ازەربايجاننىڭ سۋمگايت قالاسىن قازاقستاننىڭ اقتاۋ قالاسىن جالعايتىن، ۇزىندىعى 380 شاقىرىم بولاتىن سۋاستى بايلانىس جەلىسى تارتىلادى. جوبانىڭ جوسپارلانعان وتكىزۋ قابىلەتى 400 تبيت/س- قا دەيىن جەتىپ، الا كولەمدى دەرەكتەردى جوعارى جىلدامدىقپەن تاسىمالداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ترانسكاسپي جوباسى - قازاقستان ءۇشىن ستراتەگيالىق تۇرعىدان وتە ماڭىزدى. ويتكەنى ونى ىسكە اسىرا وتىرىپ، سۋاستى كابەلى ارقىلى ءازىربايجانعا جاھاندىق ترافيك ترانزيتىن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن جاڭا ارناعا يە بولادى، ءارى قاراي گرۋزيا، قارا تەڭىز، بولگاريا ارقىلى ەۋروپاعا شىعادى.