كاسپيدەن سۋدى تازارتۋعا كومەكتەسەتىن سيرەك ۇلۋ تابىلدى
استانا. قازاقپارات - كاسپي تەڭىزىنەن سۋ ەكوجۇيەسىنىڭ تازالىعىن ساقتاۋعا ىقپال ەتەتىن سيرەك كەزدەسەتىن ۇلۋلاردىڭ ءبىر ءتۇرى انىقتالدى، دەپ حابارلايدى 24KZ.
«اقجايىق» مەملەكەتتىك تابيعي رەزەرۆاتىنىڭ ماماندارى جايىق وزەنى اتىراۋى مەن كاسپي تەڭىزى جاعالاۋىنىڭ بيوالۋانتۇرلىلىگىن زەرتتەۋ بارىسىندا كاسپيگە عانا ءتان Pyrgohydrobia conica اتتى ۇلۋ ءتۇرىن انىقتادى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، بۇل شاعىن باۋىراياقتى ۇلۋ قامىس وسكەن تاياز سۋلاردا، سونداي-اق لايلى-قۇمدى تۇبىندە مەكەندەيدى. ول سۋ ەكوجۇيەسىنىڭ ەكولوگيالىق جاعدايىن كورسەتەتىن ماڭىزدى ينديكاتورلاردىڭ ءبىرى سانالادى. ۇلۋ كولەمى جاعىنان كىشكەنتاي بولعانىمەن، تابيعي ورتا ءۇشىن ماڭىزى زور. ول ورگانيكالىق قالدىقتارمەن جانە ميكروسكوپيالىق بالدىرلارمەن قورەكتەنىپ، سۋدىڭ تابيعي تازارۋىنا ىقپال ەتەدى. سونىمەن قاتار بالىقتار مەن سۋ قۇستارى ءۇشىن قورەك تىزبەگىنىڭ ماڭىزدى بولىگى بولىپ تابىلادى، دەپ اتاپ ءوتتى «اقجايىق» مەملەكەتتىك تابيعي رەزەرۆاتىنىڭ قىزمەتكەرلەرى.