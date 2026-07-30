كاسپي قۇبىر كونسورسيۋمى تەڭىز تەرمينالىندا درون شابۋىلىنان كەيىن مۇناي تيەۋ ۋاقىتشا توقتاتىلدى
استانا. KAZINFORM - كاسپي قۇبىر كونسورسيۋمى (ك ق ك) تەڭىز تەرمينالى اۋدانىندا بولعان وقيعاعا بايلانىستى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى مالىمدەمە جاسادى.
مينيسترلىكتىڭ حابارلاۋىنشا، ك ق ك ۇسىنعان اقپاراتقا سايكەس، 30- شىلدە كۇنى Nissos Sifnos تانكەرىنە ءۇشىنشى ايلاق ارقىلى مۇناي تيەۋ جۇمىستارى اياقتالىپ جاتقان كەزدە تيەۋ مانيفولدى اۋدانىندا ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارىنىڭ شابۋىلى تىركەلگەن.
- ۇ ۇ ا شابۋىلى قاۋپىنە بايلانىستى ك ق ك تاراپىنان مۇناي تيەۋ جۇمىستارى الدىن الا توقتاتىلدى، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
سونداي-اق تيەۋگە جوسپارلانعان Marathi تانكەرى دە ك ق ك تەڭىز تەرمينالىنان 6-7 تەڭىز ميلى قاشىقتىقتا ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارىنىڭ شابۋىلىنا ۇشىراعان.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، قولدا بار اقپاراتقا سايكەس، ەكيپاج مۇشەلەرى اراسىندا زارداپ شەككەندەر جوق جانە مۇنايدىڭ توگىلۋىنە جول بەرىلمەگەن.
- شابۋىل سالدارىنان تۋىنداعان ءورت ك ق ك- نىڭ ءۇش بۋكسيرىنىڭ كومەگىمەن ءسوندىرىلدى، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆو.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن كاسپي قۇبىر كونسورسيۋمىنىڭ تەڭىز تەرمينالىندا قازاقستان مۇنايىن تيەپ جاتقان ەكى تانكەرگە ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارىمەن شابۋىل جاسالعان بولاتىن.
سودان سوڭ قازاقستان ك ق ك ارقىلى مۇناي تاسىمالداعان ازاماتتىق كەمەلەرگە جاسالعان شابۋىلدى قاتاڭ ايىپتادى.
27 -شىلدەدە كاسپي قۇبىر كونسورتسيۋمى (ك ق ك) جۇك جونەلتۋشىلەردەن مۇناي قابىلداۋدى جانە ونى نوۆوروسسيسك تەڭىز تەرمينالى ارقىلى تيەۋ وپەراتسيالارىن قايتا باستاعانى ءمالىم بولدى.