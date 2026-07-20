كاسپي قۇبىر كونسورسيۋمى تەرمينالىنداعى تانكەرگە تاعى درون شابۋىل جاسادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى كاسپي قۇبىر كونسورسيۋمىنىڭ (ك ق ك) تەڭىز تەرمينالىندا بولعان وقيعاعا قاتىستى اقپارات تاراتتى.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، 19-شىلدەدەن 20 - شىلدەگە قاراعان ءتۇنى ك ق ك تەڭىز تەرمينالىندا مۇناي تيەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتقان NELSA تانكەرىنە ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتى شابۋىل جاساعان.
شابۋىل سالدارىنان كەمەدە ءورت شىققان. الايدا توتەنشە جاعداي جەدەل تۇردە اۋىزدىقتالىپ، تولىق سوندىرىلگەن.
الدىن الا مالىمەت بويىنشا، وقيعا كەزىندە زارداپ شەككەندەر جوق. سونداي-اق مۇنايدىڭ تەڭىزگە توگىلۋىنە جول بەرىلمەگەن.
- قازىرگى ۋاقىتتا كەمەنىڭ تەحنيكالىق جاي-كۇيى مەن وقيعانىڭ سالدارىنا باعالاۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى كاسپي قۇبىر كونسورسيۋمىمەن تۇراقتى بايلانىستا ەكەنىن مالىمدەدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قازاقستان مۇنايى تيەلگەن ەكى تانكەرگە درون شابۋىل جاساعانىن حابارلاعانبىز.
ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى 17 جانە 19 -شىلدەدە قارا تەڭىز اكۆاتورياسىندا كاسپي قۇبىر كونسورتسيۋمىنىڭ (ك ق ك) ينفراقۇرىلىمى ارقىلى مۇناي تاسىمالداعان ازاماتتىق كەمەلەرگە ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارىمەن جاسالعان شابۋىلداردى قاتاڭ ايىپتاعان ەدى.