كاسپي قۇبىر كونسورسيۋمى تانكەرلەرگە تاعى درون شابۋىلدارى جاسالعانىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM - كاسپي قۇبىر كونسورتسيۋمى 30 -شىلدەگە قاراعان ءتۇنى ەكى تانكەرگە تاعى شابۋىل جاسالعانىن حابارلادى. وسىدان كەيىن مۇناي تيەۋ جۇمىستارى ۋاقىتشا توقتاتىلدى.
- 2026 -جىلعى 30-شىلدەدە ماسكەۋ ۋاقىتىمەن ساعات 01:48-دە مارشالل ارالدارىنىڭ تۋىمەن جۇزەتىن «NIFFOS SIFNOS» تانكەرىنە شابۋىل جاسالدى. سول ساتتە كاسپي قۇبىر كونسورتسيۋمىنىڭ ۆ پ ۋ-3-ايلاق قۇرىلعىسىندا «تەڭىزشيەۆرويل» ج ش س («Chevron» كومپانياسى) مۇنايى تيەلىپ جاتقان بولاتىن. ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارىنىڭ شابۋىلى سالدارىنان تانكەردىڭ جۇك پالۋباسىنداعى مۇناي قابىلداۋ تورابى ماڭىنان ءورت شىقتى. ءورتتى تانكەر ەكيپاجى مەن ك ق ك- نىڭ ءۇش قوسالقى كەمەسى ءسوندىردى، - دەپ حابارلادى ك ق ك.
ك ق ك مالىمەتىنشە، كونسورسيۋم قىزمەتكەرلەرى مەن مەردىگەر ۇيىمداردىڭ جۇمىسشىلارى زارداپ شەكپەگەن. مۇنايدىڭ توگىلۋىنە جول بەرىلمەدى. تانكەر ەكيپاجىنا مەديسينالىق كومەك تە، ەۆاكۋاسيا دا قاجەت بولماعان. كەمە سۋ بەتىندە قالدى، قازىر ونىڭ قانشالىقتى زاقىمدانعانى انىقتالىپ جاتىر. مۇناي تيەۋ جۇمىستارى ۋاقىتشا توقتاتىلعانىمەن، مۇناي قۇبىرى جۇيەسى قالىپتى رەجيمدە جۇمىس ىستەپ تۇر.
- سونىمەن بىرگە، ك ق ك تەڭىز تەرمينالىنان 6 تەڭىز ميلى قاشىقتىقتاعى اۋماقتىق سۋلاردا تەرمينالعا مۇناي تيەۋگە بەت العان مەن ارالىنىڭ تۋىمەن جۇزەتىن «MARATHI» تانكەرىنە دە شابۋىل جاسالدى، - دەپ مالىمدەدى كونسورسيۋمنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ەسكە سالا كەتسەك، 19 -شىلدەدە قازاقستان مۇنايىن تاسىمالدايتىن ەكى تانكەرگە درون شابۋىلدادى.
سونىڭ سالدارىنان مۇناي تيەۋ وپەراتسيالارى ۋاقىتشا توقتاتىلدى.