كاسپي قۇبىر كونسورتسيۋمىنا جاسالعان شابۋىلعا بايلانىستى قازاقستان نارازىلىق ءبىلدىردى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى ايبەك سمادياروۆ كاسپي قۇبىر كونسورتسيۋمىنا جاسالعان شابۋىلعا قاتىستى مالىمدەمە جاسادى.
مينيسترلىك نوۆوروسسيسك تەڭىز پورتى اكۆاتورياسىندا حالىقارالىق كاسپي قۇبىر كونسورتسيۋمىنىڭ اسا ماڭىزدى ينفراقۇرىلىمىنا باعىتتالعان كەزەكتى ماقساتتى شابۋىلعا بايلانىستى رەسمي تۇردە نارازىلىق ءبىلدىردى. بۇل - حالىقارالىق قۇقىق نورمالارىمەن قورعالاتىن ازاماتتىق نىسانعا قارسى جاسالعان ءۇشىنشى اگرەسسيالىق اكت.
قازاقستان جاھاندىق ەنەرگەتيكالىق نارىقتىڭ جاۋاپتى قاتىسۋشىسى رەتىندە ەنەرگيا رەسۋرستارىن تۇراقتى جانە ۇزدىكسىز جەتكىزۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى. كاسپي قۇبىر كونسورتسيۋمى الەمدىك ەنەرگەتيكالىق جۇيەنىڭ تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋدە ايرىقشا ورىن الادى.
«وسى وقيعانى قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن ۋكراينانىڭ ەكىجاقتى قاتىناستارىنا زالال كەلتىرەتىن ارەكەت رەتىندە باعالايمىز جانە ۋكراين تاراپى مۇنداي جاعدايلاردىڭ قايتالانۋىنا جول بەرمەۋ ءۇشىن ناقتى شارالار قابىلدايدى دەپ كۇتەمىز»، - دەدى ايبەك سمادياروۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ك ق ك تاعى شابۋىلعا ۇشىراپ، جۇك تيەۋ-قابىلداۋ قۇرىلعىسى زاقىمدانعانى حابارلاندى.
كەشە وسى وقيعاعا بايلانىستى ق ر ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى تۇسىنىكتەمە بەرىپ، جاعداي قازاقستان ۇكىمەتىنىڭ ەرەكشە باقىلاۋىندا ەكەنىن ايتقان بولاتىن.