كاسپي قۇبىر كونسورتسيۋمى مۇناي تاسىمالىن ۋاقىتشا توقتاتتى
استانا. KAZINFORM - كاسپي قۇبىر كونسورتسيۋمى تەڭىز تەرمينالى اۋماعىنداعى مەتەورولوگيالىق جاعدايعا بايلانىستى مۇنايدى تيەۋ ۋاقىتشا توقتاتىلدى.
- ك ق ك تەڭىز تەرمينالى ايماعىنداعى مەتەورولوگيالىق جاعدايعا بايلانىستى كونسورتسيۋم 29 -جەلتوقساندا مۇناي تيەۋ جۇمىستارىن ۋاقىتشا توقتاتتى. داۋىل باسىلعاننان كەيىن، تاسىمالداۋ قايتا باستالادى، - دەلىنگەن كاسپي قۇبىر كونسورتسيۋمى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىندە.
سونىمەن قاتار سول كۇنى شيكىزات قويماسىنىڭ تولۋىنا وراي مۇناي قابىلداۋ دا ۋاقىتشا توقتادى. بۇل تۇرعىدا جۇك جونەلتۋشىلەرگە تەرمينالداعى جاعداي بويىنشا حابارلاما جولداندى.
تەرمينالدا مۇناي تاسىمالداۋدى قالىپتى رەجيمگە كوشىرۋگە قاتىستى اقپارات قوسىمشا حابارلانادى.
ەسكە سالساق، جەلتوقسان ايىنىڭ باسىندا ق ر ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى كاسپي قۇبىر كونسورتسيۋمى (ك ق ك) ينفراقۇرىلىمىنا جاسالعان درونداردىڭ شابۋىلىنان كەيىن قاشاعان كەن ورنىنان وندىرىلەتىن مۇنايدىڭ ەكسپورتتىق باعىتتارىن قايتا قاراۋعا كىرىستى.