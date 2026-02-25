كاسپي قۇبىر كونسورسيۋمىنىڭ زاقىمدانۋى: ا ق ش ۋكرايناعا رەسمي ەسكەرتۋ جاسادى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ اكىمشىلىگى كاسپي قۇبىر كونسورسيۋمىنىڭ مۇناي ينفراقۇرىلىمىنا جاسالعان سوققىلاردان كەيىن ۋكرايناعا ديپلوماتيالىق ەسكەرتۋ جولدادى.
بۇل شابۋىلدار قازاقستان مۇنايىن ەكسپورتتاۋعا قاتىستى امەريكالىق ەكونوميكالىق مۇددەلەرگە اسەر ەتتى، دەپ حابارلايدى CNN.
بۇل تۋرالى ۋكراينانىڭ ا ق ش- تاعى ەلشىسى ولگا ستەفانيشينا بريفينگتە مالىمدەدى. ونىڭ ايتۋىنشا، ۋكراينا جاعى ا ق ش مەملەكەتتىك دەپارتامەنتىنەن رەسمي ديپلوماتيالىق حابارلاما الدى.
- ۋكراينانىڭ نوۆوروسسيسكىگە شابۋىلدارى قازاقستان ارقىلى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان امەريكالىق ينۆەستيتسيالارعا اسەر ەتكەنىن ەستىدىك. مەملەكەتتىك دەپارتامەنت بىزگە امەريكالىق مۇددەلەرگە قارسى ارەكەتتەر مەن شابۋىلداردان باس تارتۋ جونىندە ءۋاجىن ايتتى، - دەدى ول.
ولگا ستەفانيشينا كەزدەسۋ بارىسىندا قازاقستانداعى ا ق ش- تىڭ جوبالارىنا قاتىستى ماسەلە قارالعانىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، ا ق ش- تىڭ ەنەرگەتيكالىق Chevron كومپانياسى %15 ۇلەسپەن كونسورسيۋمنىڭ اكسيونەرى قۇرامىندا.
- بۇل جاعدايدا امەريكالىق ەكونوميكالىق مۇددەلەرگە قاۋىپ تونگەنى اتاپ ءوتىلدى. سوندىقتان ونى ءبىز نازارعا الدىق، - دەدى ديپلومات.
جالپى، كاسپي قۇبىر كونسورتسيۋمى جەلىسى ارقىلى قازاقستاننىڭ ءىرى كەن ورىندارىنان مۇناي ەكسپورتتالادى.
ەسكە سالساق، بىلتىر قاراشا ايىندا رەسەيدىڭ نوۆوروسسيسك ماڭىنداعى كاسپي قۇبىر كونسورسيۋمىنىڭ (ك ق ك) تەڭىز تەرمينالىنا ەكيپاجسىز قايىقتارمەن جاسالعان شابۋىل سالدارىنان ۆپۋ-2 جۇك تيەۋ- قابىلداۋ قۇرىلعىسى زاقىمداندى.
جەلتوقسان ايىندا ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى كاسپي قۇبىر كونسورسيۋمى (ك ق ك) ينفراقۇرىلىمىنا جاسالعان دروندىق شابۋىلداردان كەيىن قاشاعان كەن ورنىنان وندىرىلەتىن مۇنايدىڭ ەكسپورتتىق باعىتتارىن قايتا قاراۋعا كىرىستى.