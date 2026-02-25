ق ز
    19:31, 25 - اقپان 2026 | GMT +5

    كاسپي قۇبىر كونسورسيۋمىنىڭ زاقىمدانۋى: ا ق ش ۋكرايناعا رەسمي ەسكەرتۋ جاسادى

    استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ اكىمشىلىگى كاسپي قۇبىر كونسورسيۋمىنىڭ مۇناي ينفراقۇرىلىمىنا جاسالعان سوققىلاردان كەيىن ۋكرايناعا ديپلوماتيالىق ەسكەرتۋ جولدادى.

    США сделали официальное предупреждение Украине из-за атак на КТК
    Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

    بۇل شابۋىلدار قازاقستان مۇنايىن ەكسپورتتاۋعا قاتىستى امەريكالىق ەكونوميكالىق مۇددەلەرگە اسەر ەتتى، دەپ حابارلايدى CNN.

    بۇل تۋرالى ۋكراينانىڭ ا ق ش- تاعى ەلشىسى ولگا ستەفانيشينا بريفينگتە مالىمدەدى. ونىڭ ايتۋىنشا، ۋكراينا جاعى ا ق ش مەملەكەتتىك دەپارتامەنتىنەن رەسمي ديپلوماتيالىق حابارلاما الدى.

    - ۋكراينانىڭ نوۆوروسسيسكىگە شابۋىلدارى قازاقستان ارقىلى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان امەريكالىق ينۆەستيتسيالارعا اسەر ەتكەنىن ەستىدىك. مەملەكەتتىك دەپارتامەنت بىزگە امەريكالىق مۇددەلەرگە قارسى ارەكەتتەر مەن شابۋىلداردان باس تارتۋ جونىندە ءۋاجىن ايتتى، - دەدى ول.

    ولگا ستەفانيشينا كەزدەسۋ بارىسىندا قازاقستانداعى ا ق ش- تىڭ جوبالارىنا قاتىستى ماسەلە قارالعانىن اتاپ ءوتتى.

    ايتا كەتەيىك، ا ق ش- تىڭ ەنەرگەتيكالىق Chevron كومپانياسى %15 ۇلەسپەن كونسورسيۋمنىڭ اكسيونەرى قۇرامىندا.

    - بۇل جاعدايدا امەريكالىق ەكونوميكالىق مۇددەلەرگە قاۋىپ تونگەنى اتاپ ءوتىلدى. سوندىقتان ونى ءبىز نازارعا الدىق، - دەدى ديپلومات.

    جالپى، كاسپي قۇبىر كونسورتسيۋمى جەلىسى ارقىلى قازاقستاننىڭ ءىرى كەن ورىندارىنان مۇناي ەكسپورتتالادى.

    ەسكە سالساق، بىلتىر قاراشا ايىندا رەسەيدىڭ نوۆوروسسيسك ماڭىنداعى كاسپي قۇبىر كونسورسيۋمىنىڭ (ك ق ك) تەڭىز تەرمينالىنا ەكيپاجسىز قايىقتارمەن جاسالعان شابۋىل سالدارىنان ۆپۋ-2 جۇك تيەۋ- قابىلداۋ قۇرىلعىسى زاقىمداندى.

    جەلتوقسان ايىندا ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى كاسپي قۇبىر كونسورسيۋمى (ك ق ك) ينفراقۇرىلىمىنا جاسالعان دروندىق شابۋىلداردان كەيىن قاشاعان كەن ورنىنان وندىرىلەتىن مۇنايدىڭ ەكسپورتتىق باعىتتارىن قايتا قاراۋعا كىرىستى.

    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
