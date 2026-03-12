كاسپي نەگە تايازدانىپ بارادى - سەبەبىن نىسانبايەۆ اتادى
استانا. KAZINFORM - ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ءمينيسترى ەرلان نىسانبايەۆ كاسپي تەڭىزىنىڭ جاي-كۇيىنە قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، سۋ دەڭگەيىنىڭ تومەندەۋى جانە سۋدىڭ لاستانۋى سىندى ەكى بولەك ماسەلەنى اجىراتا ءبىلۋ قاجەت:
- كاسپيدىڭ سۋ دەڭگەيىنىڭ تومەندەۋىنە بايلانىستى تەڭىزدىڭ جاي-كۇيى - بۇل ءبىر ماسەلە. ال ونىڭ سۋىنىڭ لاستانۋى مۇلدە باسقا ماسەلە. سوڭعى جىلدارى سۋدىڭ ساپاسىنىڭ اپاتتى جاعدايىنا بايلانىستى بۇكىل فلورا مەن فاۋنانىڭ جويىلىپ كەتكەنى تۋرالى اقپارات بولىپ پا ەدى؟! تەك يتبالىقتارعا قاتىستى جەرگىلىكتى جاعداي تىركەلدى. ءبىراق ول جۇقپالى اۋرۋ بولاتىن. مۇنداي قورىتىندىنى ءتيىستى عىلىمي-تەحنيكالىق ينستيتۋتتار جاسادى. ال سۋ دەڭگەيىنىڭ تومەندەۋى - بۇل دا قازىرگى تاڭدا قاراستىرىلىپ جاتقان ماسەلە. بۇل ادام ارەكەتىنىڭ ناتيجەسى. سۋ قاجەتتى مولشەردەن كوپ الىنىپ جاتىر، - دەدى نىسانبايەۆ ماجىلىستەگى بريفينگتە.
بۇعان دەيىن الەۋمەتتىك جەلىلەردە كاسپي تەڭىزى جاعالاۋىندا اققۋلاردىڭ قىرىلعانى تۋرالى اقپارات تاراۋىنا بايلانىستى ماڭعىستاۋ وبلىستىق ەكولوگيا دەپارتامەنتىنىڭ زەرتحانالىق-تالدامالىق باقىلاۋ ءبولىمىنىڭ ماماندارى تەڭىز سۋىنان سىناما الىپ، زەرتتەۋ جۇرگىزگەنىن جازعان ەدىك.