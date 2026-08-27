كاسپيدە بالىق وسىرىلە باستادى: ماڭعىستاۋدا العاشقى ءونىم قىركۇيەكتە الىنادى
استانا. KAZINFORM - ماڭعىستاۋ وبلىسىندا كاسپي تەڭىزىنىڭ تەرەڭ سۋلى بولىگىندە تورلى ادىسپەن بالىق ءوسىرۋ جوباسى العاشقى وندىرىستىك كەزەڭگە شىقتى. « Organic Fish» كومپانياسى بيىل قىركۇيەكتە العاشقى 150 توننا تاۋارلىق بالىق الۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل تۋرالى ا ش م-نىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
« Organic Fish» سەرىكتەستىگى تەڭىز اكۆاشارۋاشىلىعىن دامىتۋ جوباسىن ىسكە اسىرۋدى جالعاستىرا بەرمەك. كاسىپورىن كاسپي تەڭىزىنىڭ تەرەڭ سۋلى بولىگىندە زاماناۋي تورلى تەحنولوگيالاردى قولدانا وتىرىپ، باعالى البىرت تۇقىمداس بالىقتاردى وسىرۋگە ماماندانعان.
العاشقى ءۇش تەڭىز تورى بىلتىرعى جىلعى قىركۇيەكتە ورناتىلدى. ءار توردىڭ ديامەترى 38 مەتردى قۇرايدى. ولارعا جالپى سالماعى 20 توننا بولاتىن 95 مىڭ دانا شاباق جىبەرىلدى. ءوسىرۋ كەزەڭىندە بالىقتار تەڭىز جاعدايىنا ءساتتى بەيىمدەلىپ، ولاردىڭ ورتاشا سالماعى باستاپقى 200 گرامنان 1,8- 2,5 كيلوگرامعا دەيىن ارتتى.
- كاسىپورىن العاشقى 150 توننا تاۋارلىق بالىقتى اعىمداعى جىلدىڭ قىركۇيەگىندە الۋدى جوسپارلاپ وتىر. ءونىم ىشكى نارىققا باعىتتالادى. بۇل وتاندىق بالىق ءونىمىنىڭ ۇسىنىسىن ارتتىرىپ، ەل ىشىندە بالىق ءوندىرۋ مۇمكىندىكتەرىن كەڭەيتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ءوندىرىس قۋاتىن كەزەڭ-كەزەڭىمەن ارتتىرۋ كوزدەلگەن. بولاشاقتا كاسىپورىن جىلىنا 5 مىڭ توننا تاۋارلىق بالىق ءوندىرۋ كولەمىنە جەتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىر.
اعىمداعى جىلى بولىنگەن ۋچاسكەلەرگە تاعى ءۇش تەڭىز تورى ورناتىلادى. ولاردى ىسكە قوسىپ، كەيىن بالىقتاندىرۋ جۇمىستارىن قىركۇيەك ايىنىڭ باسىنا دەيىن اياقتاۋ جوسپارلانعان.
وسىلايشا، تورلاردىڭ جالپى سانى التىعا جەتەدى. جىل سوڭىنا دەيىن ولارعا 470 مىڭ دانا شاباق جىبەرۋ جوسپارلانىپ وتىر. شاباقتاردىڭ ورتاشا سالماعى 200- 300 گرام بولعان كەزدە، جالپى بيوماسسا 114 توننانى قۇرايدى.
الداعى ۋاقىتتا كاسىپورىن تورلاردىڭ سانىن جانە ءوندىرىس كولەمىن كەزەڭ-كەزەڭىمەن ارتتىرادى. جوسپارعا سايكەس، 2027 - جىلى تاۋارلىق بالىق ءوندىرىسىنىڭ كولەمى 1,3 مىڭ توننانى قۇرايدى. ال 2028 - جىلى ءوندىرىستى جىلىنا 5 مىڭ تونناعا جەتكىزۋ جوسپارلانىپ وتىر.
كاسپي تەڭىزىندە تورلى ادىسپەن بالىق ءوسىرۋ سالانىڭ جاڭا تەحنولوگيالىق قۇزىرەتتەرىن قالىپتاستىرىپ، قازاقستاندا بالىقتى ونەركاسىپتىك ءوندىرۋ كولەمىن ارتتىرۋعا جاعداي جاسايدى.
ءوندىرىستىڭ ۇلعايۋىنا قاراي جوبا وڭىردەگى بالىق شارۋاشىلىعىن دامىتۋدىڭ جاڭا باعىتتارىنىڭ بىرىنە اينالىپ، ىشكى نارىقتى وتاندىق ونىممەن قامتاماسىز ەتۋگە ۇلەس قوساتىن بولادى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستاندا العاش رەت جىلىنا 25 مىڭ توننا بالىق جەمىن وندىرەتىن زاۋىت سالىناتىنىن جازدىق.