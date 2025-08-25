كاسساتسيالىق سوتقا 5 مىڭعا جۋىق ارىز-شاعىم ءتۇستى - جوعارعى سوت ءتوراعاسى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت جوعارعى سوت ءتوراعاسى اسلامبەك مەرعاليەۆتى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردا.
مەملەكەت باسشىسىنا بيىلعى جەتى ايداعى سوت جۇيەسى قىزمەتىنىڭ قورىتىندىلارى جونىندە باياندالدى.
قاسىم- جومارت توقايەۆقا ازاماتتىق ىستەر بويىنشا داۋلاردى شەشۋدىڭ بالامالى ادىستەرىن قولدانۋ 24 پايىزعا، ياعني، 61 مىڭنان 76 مىڭعا دەيىن وسكەنى ايتىلدى. ولاردىڭ قاتارىندا مەدياتسيا، بىتىمگە كەلۋ مەن تاتۋلاستىرۋ راسىمدەرى بار.
اسلامبەك مەرعالييەۆتىڭ ايتۋىنشا، ازاماتتاردىڭ مەملەكەتتىك ورگاندارمەن اراداعى داۋلار بويىنشا قۇقىعىن قورعاۋ شەڭبەرىندە اكىمشىلىك ورگاندار مەن لاۋازىمدى تۇلعالاردىڭ 2,6 مىڭ اكتىسى (57 پايىز) زاڭسىز دەپ تانىلدى.
سونداي- اق پرەزيدەنتكە قىلمىستىق ءىس جۇرگىزۋدە كونستيتۋتسيالىق قۇقىقتار مەن بوستاندىقتاردى قامتاماسىز ەتۋ شارالارى تۋرالى مالىمەت بەرىلدى. اتاپ ايتقاندا، تەرگەۋ سوتتارىنىڭ قاماۋعا الۋدى سانكتسيالاۋدان باس تارتۋ ۇلەسى 23 پايىزدان 37 پايىزعا ءوستى. اقتالعان ازاماتتاردىڭ سانى (جەكە ايىپتاۋ ىستەرىن قوسپاعاندا) 59 دان 88 گە جەتتى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس، بيىلعى 1 شىلدەدەن باستاپ دەربەس كاسساتسيالىق سوت جۇمىس ىستەي باستادى. العاشقى ايدىڭ وزىندە اتالعان مەكەمەگە 5 مىڭعا جۋىق ارىز- شاعىم تۇسكەن.
كەزدەسۋ سوڭىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ حالىقتىڭ سوت جۇيەسىنە سەنىمىن نىعايتۋ جانە سوت تورەلىگىنىڭ ساپاسىن ارتتىرۋ جۇمىستارىن جالعاستىرۋدىڭ ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.