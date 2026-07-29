كاريب تەڭىزىنىڭ جاعاسىن بالدىر باسىپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - مەكسيكاداعى كاريب تەڭىزىنىڭ جاعاسىن بالدىر باستى. تابيعاتتىڭ بۇل قۇبىلىسى ەل ەكونوميكاسىنا كەرى اسەرىن تيگىزىپ جاتىر دەپ حابارلايدى «رەيتەر» اگەنتتىگى.
ماماندار جىل اياعىنا دەيىن جاعاعا 119 مىڭ توننا بالدىر جينالۋى مۇمكىن دەيدى. بىلتىر ونىڭ كولەمى 96 مىڭ تونناعا جەتكەن ەدى. كۇن كوزىندە ۇزاق جاتىپ شىرىگەن وسىمدىك جاعىمسىز ءيىس شىعارادى. وسىنىڭ كەسىرىنەن تۋريستىك ايماقتاعى ەڭ تانىمال ورىندار جابىلىپ جاتىر.
عالىمدار بالدىردىڭ كوبەيۋىنە اپتاپ ىستىق اسەر ەتىپ وتىر دەيدى. جەرگىلىكتى بيلىك توتەنشە جاعداي جاريالاپ، بالدىرمەن كۇرەسكە قوماقتى قارجى بولۋگە ءماجبۇر. جىلدىق شىعىن 150 ميلليون دوللارعا جەتەدى دەيدى ماماندار. سونىمەن قاتار تەڭىز عالىمدارى بالدىرلار سۋ استىنداعى وسىمدىكتەردى كۇن ساۋلەسىنەن ايىرىپ، ەكولوگيالىق قاۋىپ ءتوندىرىپ تۇرعانىن ەسكەرتەدى.