كارى قۇرلىقتاعى ەڭ باقىتتى ەل
استانا. قازاقپارات - قازاقستان جاھانداعى دامىعان 30 ەلدىڭ قاتارىنا كىرۋدى كوزدەيدى. وزىق ەلدەرمەن تەرەزە تەڭەستىرۋ ءۇشىن ۇدايى تاجىريبە الماسۋ ماڭىزدى. بۇل رەتتە دامۋدىڭ داڭعىل جولىنا تۇسكەن، ۇزدىك ەلدەردىڭ ۇشتىگىندەگى فينليانديانىڭ ورنى ايرىقشا.
ەلىمىز تاۋەلسىزدىگىن الىپ، ىرگەلى ەل بولعاننان كەيىن، 1992 -جىلدان باستاپ ەكى ەل اراسىندا ديپلوماتيالىق قارىم-قاتىناس ورنادى. بۇگىندە قازاقستان- فينليانديا قارىم-قاتىناستارى جوعارعى دەڭگەيگە شىعىپ، ەكى مەملەكەت حالىقارالىق جانە وڭىرلىك ماڭىزدى ماسەلەلەر بويىنشا ءبىر-بىرىنە بەلسەندى قولداۋ كورسەتىپ وتىرعان سەنىمدى سەرىكتەس جانە ساياسي ارىپتەس. فينليانديا - سولتۇستىك ەۋروپادا ورنالاسقان، تۇمسا تابيعاتىمەن تانىمال، 5 جارىم ميلليون حالقى بار، اۋماعى كىشكەنتاي مەملەكەت.
بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ «باقىت يندەكسى» بويىنشا الەمدەگى ەڭ باقىتتى ەل سانالادى. ەكونوميكاسى تۇراقتى، ءومىر ءسۇرۋ ساپاسى جوعارى. دەسە دە، مۇنداي ارتىقشىلىقتار فيندىكتەرگە جىلدار توعىسىنداعى وزگەرىستەردىڭ ناتيجەسىندە كەلگەن.
ەلينا ۆالتونەن، فينليانديا سىرتقى ىستەر ءمينيسترى، ە ق ى ۇ ءتوراعاسى:
- فينليانديا وسىمەن سەگىزىنشى جىل قاتارىنان - الەمدەگى ەڭ باقىتتى ەل اتاعىن الىپ وتىر. دەگەنمەن 100 جىل بۇرىن ەۋروپاداعى ەڭ كەدەي ەل بولاتىن. ءيا، ءبىز بۇعان وڭاي قول جەتكىزگەن جوقپىز. جەر قويناۋىنان الىناتىن قازبا بايلىقتارىمىز بولماسا دا، تابيعات سىيلاعان تاماشا لاندشافتتىڭ ارقاسىندا تۋريزمدى ىلگەرىلەتتىك.
ەلدە الەۋمەتتىڭ ءال- اۋقاتى، ءبىلىم سالاسى، ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ، ەنەرگەتيكا، تەحنولوگياعا ەرەكشە باسىمدىق بەرىلەدى. فينليانديا ەكونوميكاسىنىڭ نەگىزگى تابىس كوزى - ورمان شارۋاشىلىعى. ەل اۋماعىنىڭ 70 پايىزى جاسىل- جەلەككە ورانعان. 70-80 -جىلداردان باستاپ اعاش وڭدەۋ مەن قاعاز ونەركاسىبى دامىپ، قازىردە اتالعان سالا بويىنشا الەمدە كوش باستاپ تۇر.
سونىمەن قاتار فين ەلى الەم حالقىنا «مىڭ كول ەلى» دەگەن اتاۋمەن دە تانىمال. ەل اۋماعىنىڭ 10 پايىزىن 50 مىڭنان استام كول الىپ جاتىر. يۋنەسكو- نىڭ مالىمەتى بويىنشا فينليانديا جەر استى سۋلارىنىڭ ساپاسى بويىنشا الەمدە ءبىرىنشى ورىندا.