كانادا ا ق ش- قا تاۋەلدىلىگىن ازايتۋ ءۇشىن قىتايمەن ساۋدا كەلىسىمدەرىن جاسايدى
استانا. KAZINFORM - كانادا پرەمەر-ءمينيسترى مارك كارني بەيجىڭگە ءتورت كۇندىك ساپارى كەزىندە قىتايمەن ساۋدا جانە ىنتىماقتاستىق تۋرالى ءبىرقاتار كەلىسىمدەرگە قول قويدى، دەپ حابارلادى ANEWZ.
كەلىسىمدەرگە ەكونوميكالىق جانە ساۋدا سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق، ەنەرگەتيكا، مادەنيەت، ازىق- تۇلىك قاۋىپسىزدىگى، جانۋارلار مەن وسىمدىكتەردىڭ ساۋلىعى، قىلمىستىڭ الدىن الۋ شارالارى سالالارىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمدار كىرەدى. بەيجىڭ كانادالىق ساياحاتشىلارعا ەلگە ۆيزاسىز كىرۋگە مۇمكىندىك بەرسە، كانادا 49000 قىتايلىق ەلەكتر كولىكتەرىن يمپورتتاۋعا رۇقسات بەرەدى، سونداي- اق قىتاي كانادالىق راپس تۇقىمدارىنا باج سالىعىن شامامەن %15- عا دەيىن تومەندەتەدى.
كارني بۇل كەلىسىمدەر وتتاۆانىڭ كەلەسى ونجىلدىقتا شەتەلدەن ەكسپورتتى ەكى ەسەگە ارتتىرۋ ماقساتىندا ساۋدانى ءارتاراپتاندىرۋ جانە ا ق ش- قا تاۋەلدىلىكتى ازايتۋ جونىندەگى كۇش- جىگەرىنىڭ ءبىر بولىگى ەكەنىن ايتتى. ول قىتايمەن ىنتىماقتاستىق تۇراقتىلىققا، قاۋىپسىزدىك پەن وركەندەۋگە، سونداي- اق كوپجاقتى جۇيەنى جاقسارتۋعا ىقپال ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.
قىتاي ءتوراعاسى ەكى ەلدىڭ مينيسترلىكتەرى اراسىنداعى سوڭعى تالقىلاۋلاردى جوعارى باعالاپ، بۇل قارىم- قاتىناستى «بۇرىلىس نۇكتەسى» دەپ اتادى. ول قىتاي ەكىجاقتى بايلانىستاردى سالاۋاتتى جانە تۇراقتى دەڭگەيدە دامىتۋ ءۇشىن «تاريح، حالىق جانە الەم الدىنداعى جاۋاپكەرشىلىك سەزىمىمەن» كانادامەن ىنتىماقتاستىقتى جالعاستىراتىنىن مالىمدەدى.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ كانادانىڭ قىتايمەن ساۋدا كەلىسىمدەرىن جالعاستىرۋىنىڭ دۇرىس ەكەنىن ايتىپ، «ەگەر قىتايمەن كەلىسىم جاساۋ مۇمكىندىگى بولسا، ءبىز سولاي ەتۋىمىز كەرەك» دەدى. كارنيدىڭ ساپارى بۇرىن ا ق ش- تىڭ كانادالىق تاۋارلارعا ەنگىزگەن باج سالىعى مەن وتتاۆا مەن ۆاشينگتون اراسىنداعى ساۋدا شيەلەنىسىنىڭ كۇشەيۋى تۇسىندا بولدى.
كانادا مەن قىتاي 1970 -جىلى ديپلوماتيالىق قارىم- قاتىناس ورناتتى، ال ەكىجاقتى ساۋدا 2024 -جىلدىڭ سوڭىنا قاراي 67 ميلليارد دوللارعا جەتتى. ساپار اياسىندا قىتاي پرەمەر-مينيسترىمەن كەزدەسۋ ءوتتى. بۇل 2017 -جىلى كانادا پرەمەر-ءمينيسترى دجاستين تريۋدونىڭ قىتايعا بارۋىنان كەيىنگى العاشقى ساپارى بولدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن كانادا پرەمەر-ءمينيسترى سەگىز جىلدا العاش رەت قىتايعا باراتىنى تۋرالى جازدىق.