22:06, 28 - قازان 2025 | GMT +5
كامەرۋندا ەڭ قارت پرەزيدەنت قىزمەتىن جالعاستىرادى
استانا. قازاقپارات - كامەرۋن پرەزيدەنتى پول بييا 92 جاسىندا سەگىزىنشى پرەزيدەنتتىك مەرزىمگە سايلاندى. بۇگىندە ول الەمدەگى ەڭ قارت مەملەكەت باسشىسى رەتىندە تاريحقا ەندى.
كونستيتۋتسيالىق كەڭەستىڭ رەسمي دەرەگىنە سايكەس، پول بيياعا سايلاۋشىلاردىڭ 53,66 پايىزى داۋىس بەرگەن. ەندى ول 99 جاسىنا دەيىن، ياعني 2032 -جىلعا دەيىن ەلدى باسقارادى.
ايتا كەتەيىك، بيىلعى سايلاۋ ەلدى جايلاعان جەمقورلىق پەن ەكونوميكالىق تۇراقسىزدىققا بايلانىستى تۇرعىنداردىڭ نارازىلىعىنان كەيىن وتكەن بولاتىن.