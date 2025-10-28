ق ز
    22:06, 28 - قازان 2025 | GMT +5

    كامەرۋندا ەڭ قارت پرەزيدەنت قىزمەتىن جالعاستىرادى

    استانا. قازاقپارات - كامەرۋن پرەزيدەنتى پول بييا 92 جاسىندا سەگىزىنشى پرەزيدەنتتىك مەرزىمگە سايلاندى. بۇگىندە ول الەمدەگى ەڭ قارت مەملەكەت باسشىسى رەتىندە تاريحقا ەندى.

    92-летний президент Камеруна решил баллотироваться на восьмой срок
    Фото: wikipedia

     كونستيتۋتسيالىق كەڭەستىڭ رەسمي دەرەگىنە سايكەس، پول بيياعا سايلاۋشىلاردىڭ 53,66 پايىزى داۋىس بەرگەن. ەندى ول 99 جاسىنا دەيىن، ياعني 2032 -جىلعا دەيىن ەلدى باسقارادى.

    ايتا كەتەيىك، بيىلعى سايلاۋ ەلدى جايلاعان جەمقورلىق پەن ەكونوميكالىق تۇراقسىزدىققا بايلانىستى تۇرعىنداردىڭ نارازىلىعىنان كەيىن وتكەن بولاتىن.

