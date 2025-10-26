كامالا حارريس بولاشاقتا پرەزيدەنتتىككە قايتا ءتۇسۋى مۇمكىن ەكەنىن جاسىرمادى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش- تىڭ بۇرىنعى ۆيتسە- پرەزيدەنتى كامالا حارريس بولاشاقتا ءوزىنىڭ ايتەۋىر ءبىر كۇنى پرەزيدەنت بولاتىن جانە بۇل لاۋازىمدى ەرتە مە، كەش پە، ايەل ادام يەلەنەتىنىنە دە كامىل سەنەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى BBC- گە سىلتەمە جاساپ.
بۇل تۋرالى ول BBC ارناسىنىڭ «جەكسەنبى لاۋرا كيۋنسبەرگپەن» اتتى باعدارلاماسىنا بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى. باعدارلاما ەفيرگە جەكسەنبى كۇنى تاڭەرتەڭ شىعۋى ءتيىس.
حارريستىڭ ايتۋىنشا، ونىڭ تۋىستارىنىڭ نەمەرەلەرى ءوز ومىرىندە مىندەتتى تۇردە ايەل پرەزيدەنتتى كورەدى. ال جۋرناليست قويعان «بۇل ايەل ءوزىڭىز بولاسىز با؟» دەگەن سۇراققا حارريس «مۇمكىن» دەپ جاۋاپ بەرىپ، ەلدىڭ ەڭ جوعارى لاۋازىمى ءۇشىن قايتا كۇرەسۋگە دايىن ەكەنىن راستادى.
دەگەنمەن ول بۇعان قاتىستى ازىرگە ناقتى شەشىم قابىلداماعانىن، ءبىراق ساياساتتاعى بولاشاعىن جوبالايتىنىن اتاپ ءوتتى.
«مەن ءالى اياقتاعان جوقپىن، - دەدى حارريس. - بۇكىل مانسابىم - بۇل حالىققا قىزمەت ەتۋ، ال بۇل مەنىڭ قانىمدا بار قاسيەت».
جۋرناليست كامالا حارريستەن دەموكراتيالىق پارتيانىڭ پرەزيدەنتتىككە ۇمىتكەرلەر تىزىمىنە كىرۋ مۇمكىندىگى تومەن ەكەنى تۋرالى ساۋال قويعان كەزدە، ول مۇنداي باعالاۋعا ءمان بەرمەيتىنىن ايتتى.
«ەگەر مەن ساۋالنامالارعا سۇيەنگەن بولسام، ءوزىمنىڭ العاشقى دا، ەكىنشى دە قىزمەتىمنىڭ سايلاۋىنا تۇسپەس ەدىم. ال قازىر بۇل جەردە دە وتىرماس ەدىم»، - دەدى ول.
ساياساتكەرلەر مەن ساراپشىلار دەموكراتيالىق پارتيانىڭ وتكەن جىلى رەسپۋبليكاشىل دونالد ترامپتىڭ جەڭىسىن ءالى دە تالقىلاپ جاتىر. كوپشىلىگى بۇرىنعى پرەزيدەنت دجو بايدەندى سايلاۋ جارىسىنان ەرتەرەك شىقپاعانى ءۇشىن سىنعا الىپ جاتىر.
الايدا كەي ساراپشىلاردىڭ كامالا حارريسكە دە قويار سۇراقتارى بار. ەگەر ول ترامپقا قارسى ناۋقاندى ءوز بەتىنشە جۇرگىزسە، ەكونوميكالىق ماسەلەلەر بويىنشا انىعىراق كوزقاراس قالىپتاستىرىپ، ناقتىراق ستراتەگيا ۇسىنا الار ما ەدى دەگەن پىكىرلەر ايتىلىپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، كامالا حارريس كاليفورنيا شتاتىنىڭ گۋبەرناتورى قىزمەتىنە كانديداتۋراسىن ۇسىنبايتىنىن جازعانبىز.