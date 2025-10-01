كاليفورنيا پوليتسياسى جۇرگىزۋشىسىز تاكسيگە ايىپپۇل سالا المادى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش-تىڭ كاليفورنيا شتاتىنداعى سان-برۋنو قالاسىندا جول ەرەجەسىن بۇزعان تاكسيدى پوليتسيا توقتاتتى. ءبىراق كولىك Waymo فيرماسىنىڭ وزدىگىنەن جۇرەتىن جۇرگىزۋشىسىز تاكسيى بولىپ شىقتى، دەپ حابارلايدى Oxu.Az.
قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى الەۋمەتتىك جەلىدە تاراتقان حابارلاماعا سايكەس، رەيد بارىسىندا پوليتسەيلەر ماس جۇرگىزۋشىلەردى تەكسەرىپ جاتقاندا، تاكسي باعدارشامنىڭ قىزىل تۇسىنەن ءوتىپ كەتكەن. بۇل ءۇشىن ايىپپۇل سالۋ كەرەك، ءبىراق زاڭنامادا «روبوتتارعا» نەمەسە جۇرگىزۋشىسىز تاكسيلەرگە ايىپپۇل سالۋ ءتارتىبى جوق بولعاندىقتان، حاتتاما تولتىرىلمادى.
پوليتسيا Waymo-عا ەرەجە بۇزۋ تۋرالى رەسمي تۇردە حابارلادى جانە بولاشاقتا مۇنداي وقيعالاردىڭ قايتالانباۋى ءۇشىن كولىكتەر قايتا باعدارلامالانادى دەپ ۇمىتتەنەتىنىن ايتتى.
كومپانيا وقيعاعا جاۋاپ رەتىندە ونىڭ اۆتونومدى جۇرگىزۋ جۇيەسى جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن ەسكەرە وتىرىپ جاسالعانىن، قاۋىپسىزدىككە ۇلكەن كوڭىل بولىنەتىنىن جانە بۇل جاعدايدىڭ تەرەڭ زەرتتەلىپ جاتقانىن مالىمدەدى.
ساراپشىلار بۇل وقيعا جۇرگىزۋشىسىز تەحنولوگيالاردى دامىتۋمەن قاتار قۇقىقتىق سالادا جاڭا ەرەجەلەر مەن نورمالاردى ازىرلەۋ قاجەتتىگىن تاعى ءبىر رەت كورسەتتى دەيدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، قىتايدا «ۇشاتىن كولىكتەر» سوقتىعىستى، قاۋىپسىزدىك ماسەلەسى كۇشەيتىلمەك.