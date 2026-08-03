«كانەلو الدە شيراز... شايناماي جۇتامىن»: جانىبەك ءالىمحان ۇلى باتىل مالىمدەمە جاسادى
استانا. KAZINFORM - ورتا سالماقتا WBO جانە IBF تۇجىرىمدارى بويىنشا الەمنىڭ بۇرىنعى چەمپيونى جانىبەك ءالىمحان ۇلى (17-0, 12 ك و) جاڭا سالماققا اۋىسقاننان كەيىن مالىمدەمە جاسادى.
بوكسشى ساۋل «كانەلو» الۆارەسپەن نەمەسە حامزا شيرازبەن جۇدىرىقتاسۋعا دايىن ەكەنىن ايتتى.
- كانەلو ما، شيراز با؟ قايسىسى باتىل ەكەن، كورەيىك. كەي جانكۇيەرلەردىڭ كوكەيىندە «جانىبەك كانەلونى ۇتا الا ما ەكەن؟» دەگەن سۇراقتار بار سياقتى. ەگەر كانەلو مەنىمەن شىعۋعا باتىلى جەتسە، جالپاق تىلمەن ايتقاندا، ونى شايناماي جۇتامىن. مەن ءوز دەڭگەيىمدى جانە ونىڭ دەڭگەيىن وتە جاقسى بىلەمىن. تىلەۋلەس جانكۇيەرلەردىڭ بارىنە مىڭ العىس. ءبىز ەندى باسقاشا بولىپ ورالامىز. سۋپەرورتا سالماقتىڭ اعىسىن وزگەرتۋگە كەلدىك، - دەپ جازدى بوكسشى الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا.
ەسكە سالا كەتەيىك، جانىبەك ءالىمحان ۇلى كاسىبي مانسابىندا 17 جەكپە-جەك وتكىزىپ، بارىندە جەڭىسكە جەتكەن. ونىڭ 12- ءسى نوكاۋتپەن اياقتالدى.
جانىبەك ءالىمحان ۇلى جاڭا سالماقتا WBO رەيتينگىنىڭ 2-ساتىسىنا جەكپە-جەكسىز جايعاسقانىن جازعان ەدىك.