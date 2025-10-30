كۋالا-لامپۋردا قىتاي مەن ا ق ش قانداي كەلىسىم جاساعانى بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ ساۋدا مينيسترلىگى ا ق ش دەلەگاتسيالارىمەن بەيسەنبى كۇنى كۋالا-لامپۋردا وتكەن ساۋدا جانە ەكونوميكالىق كەلىسسوزدىڭ قورىتىندىسىمەن ءبولىستى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ۆەدومستۆو وكىلىنىڭ ايتۋىنشا، ا ق ش فەنتانيلگە سالىناتىن باجدى %10- عا تومەندەتۋگە جانە گونكونگ پەن ماكاونىڭ ارنايى اكىمشىلىك اۋداندارىنان الىنعان ونىمدەردى قوسا العاندا، قىتاي تاۋارلارىنان الىناتىن ءوزارا تاريفتەردىڭ %24- ىن توقتاتا تۇرۋدى ءبىر جىلعا ۇزارتتى.
وعان جاۋاپ رەتىندە قىتاي اتالعان امەريكالىق باجدارعا قارسى جاۋاپ شارالارىنا ءتيىستى تۇزەتۋلەر ەنگىزەدى. ەكى تاراپ تا تاريفتىك شەكتەۋلەردىڭ ءبىرقاتار ەرەكشەلىكتەرىن قولدانۋدى ۇزارتۋعا كەلىستى.
سونىمەن قاتار ا ق ش قىركۇيەكتىڭ 29- كۇنى جاريالانعان جاڭا ەرەجەنىڭ كۇشىنە ەنۋىن ءبىر جىلعا توقتاتتى. ەرەجەدە تىزىمدەگى ءبىر نەمەسە بىرنەشە ۇيىمدارعا تيەسىلى %50- دان استام كومپانيالارعا سۋبەكتىلەر ءتىزىمى بويىنشا ەكسپورتتىق شەكتەۋلەر كەڭەيتىلەدى.
ال قىتاي بۇعان جاۋاپ رەتىندە ءوزىنىڭ 9- قازان كۇنى جاريالاعان ەكسپورتتى باقىلاۋ شارالارىن جۇزەگە اسىرۋدى ءبىر جىلعا شەگەرەدى جانە ونى كەيىن پىسىقتاپ، مەحانيزمدەرىن ناقتىلايدى.
مينيستر وكىلىنىڭ ايتۋىنشا، امەريكالىق تاراپ قىتايدىڭ تەڭىز، لوگيستيكا جانە كەمە جاساۋ سالالارىنا قارسى باعىتتالعان 301- ءبولىم بويىنشا تەرگەۋ شەڭبەرىندە كوزدەلگەن شارالاردى ەنگىزۋدى ءبىر جىلعا توقتاتادى.
بۇدان بولەك، تاراپتار فەنتانيل اينالىمىنا قارسى كۇرەستەگى ىنتىماقتاستىق، اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ ساۋداسىن كەڭەيتۋ، سونداي-اق جەكەلەگەن كومپانيالاردىڭ قىزمەتىنە بايلانىستى جاعدايلاردى رەتتەۋ سياقتى ماسەلەلەر بويىنشا قوسىمشا كەلىسىمدەرگە قول جەتكىزدى.
ەكى جاق تا مادريدتەگى الدىڭعى ەكونوميكالىق جانە ساۋدا كەلىسسوزدەرىنىڭ ناتيجەلەرىن راستادى. ا ق ش ينۆەستيتسيا سالاسىنا قاتىستى جاقسى كوزقاراس تانىتتى، ال قىتاي TikTok قىزمەتىنە قاتىستى ماسەلەلەردى سىندارلى تۇردە قاراستىرۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەدى.
ق ح ر ساۋدا مينيسترلىگىنىڭ وكىلى كۋالا-لۋمپۋرداعى كەلىسسوزدەر تەڭدىك، ءوزارا قۇرمەت پەن تيىمدىلىككە نەگىزدەلگەن ديالوگ بولعانىن راستاي وتىرىپ، وڭ ناتيجەلەرمەن اياقتالعانىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، تاراپتاردىڭ اشىق ىنتىماقتاستىققا دايىندىعى كۇردەلى ماسەلەلەر بويىنشا دا شەشىمدەردى تابۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ول قول جەتكىزگەن كەلىسىمدەر ەلەۋلى كۇش-جىگەردىڭ ناتيجەسى بولعانىن اتاپ ءوتىپ، ولاردى ءىس-جۇزىندە جۇزەگە اسىرۋ بويىنشا بىرلەسكەن جۇمىستى جالعاستىرۋعا ءۇمىت ءبىلدىردى. ۆەدومستۆو وكىلىنىڭ پىكىرىنشە، بۇل ەكىجاقتى ەكونوميكالىق جانە ساۋدا ىنتىماقتاستىعىنا، سونداي-اق جالپى الەمدىك ەكونوميكانىڭ تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتەدى.