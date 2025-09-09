كادىمگى ارانىڭ ميى ادامدىكىمەن ۇقساس ەكەن
استانا. قازاقپارات- كادىمگى ارانىڭ ميى ادامدىكىمەن ۇقساس ەكەن. ا ق ش- تاعى اريزونا مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ زەرتتەۋشىلەرى: «بۇل جاساندى ينتەللەكتىنى زەرتتەۋگە جانە ونى جەتىلدىرۋگە كومەكتەسەدى»، - دەيدى.
ويتكەنى ج ي جۇيەلەرى كوبىنە ۇمىتشاق كەلەدى. مىسالى، جۇيە بىرەۋمەن تانىسادى، كەيىن ەكىنشى بىرەۋدى كورسە، الدىڭعىسىنىڭ بەت ءجۇزىن ۇمىتىپ قالۋى مۇمكىن. ال تابيعاتتاعى ءتىرى جۇيەلەر ادام مەن ارادا عانا مۇنداي ۇمىتشاقتىق جوق ەكەن. عالىمداردىڭ پايىمىنشا، بۇعان ۇيقىنىڭ قاتىسى بار. ۇيقىنىڭ ارقاسىندا ميدا اقپارات ساقتالىپ، جاڭا ءبىلىم الۋعا ورىن اشىلادى. زەرتتەۋ توبى ارالاردىڭ ۇيقى كەزىندە ميىنىڭ قاي بولىگى بەلسەندى، قاي بولىگى تىنىعاتىنىن باقىلاپ ءجۇر. عالىمدار بۇل زەرتتەۋ ارقىلى ج ي جۇيەلەرىندە دە ۇيقىعا ۇقساس كەزەڭ ەنگىزىپ، اقپاراتتى جوعالتپاي، ءتيىمدى ساقتاۋعا بولادى دەپ سەنەدى.
تەد پاۆليك، عالىم:
- تابيعاتتا بال ارالارى كۇردەلى نارسەلەردى تەز ۇيرەنەدى. ولار نەبارى 30 كۇن ءومىر سۇرسە دە، سول ۋاقىت ىشىندە گۇلدەردى اجىراتىپ، قايسىسىنا قايتا بارۋ كەرەگىن جاتتاپ الادى. ارا ميىنىڭ قۇرىلىمى قاراپايىم بولعانىمەن، ول جاساندى نەيروندىق جەلىلەرگە ۇقسايدى. سوندىقتان ءبىز ءۇشىن ارا ميىن زەرتتەۋ ج ي- داعى باستى ماسەلەلەردىڭ ءبىرىنىڭ شەشىمى بولۋى مۇمكىن. سول ءۇشىن ارا ميىن زەرتتەۋىمىز كەرەك.
