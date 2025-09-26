ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    10:07, 26 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    ەكۆادور: تۇرمەدەگى تارتىپسىزدىكتەن كەيىن 17 ادام قازا تاپتى

    استانا. KAZINFORM - ەكۆادوردىڭ ەسمەرالداس پروۆينتسياسىنداعى تۇرمەدە بولعان تارتىپسىزدىكتەن كەمىندە 17 ادام قازا تاپتى، دەپ حابارلايدى سينحۋا.

    педофил
    Фото: freepik

    تۇرمەدەگى تارتىپسىزدىك ەكى توپ اراسىنداعى قاقتىعىستان بولعان. جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا تاڭعى ساعات 03:00 شاماسىندا تۇتقىندار ايقاي سالىپ، وق اتقان.

    بۇل قىلمىستا 17 ادام قازا تاپتى دەگەنمەن، تۇرمەدە ءالى دە قۇرباندار بولۋى مۇمكىن.

    ال بيىل 22 -قىركۇيەكتە ەكۆادوردىڭ وڭتۇستىك- باتىسىنداعى تۇرمەدە بولعان تارتىپسىزدىكتە كەم دەگەندە 14 ادام قازا تاۋىپ، تاعى 14 ادام جارالانعان.

    سوڭعى جىلدارى ەكۆادوردا تۇرمە داعدارىسى ورىن الىپ وتىر. رەسمي دەرەكتەرگە سايكەس، 2021 -جىلدىڭ اقپان ايىنان بەرى توپتىق زورلىق-زومبىلىق 600-گە جۋىق تۇتقىننىڭ ءومىرىن قيعان.

    ايتا كەتەيىك، ەكۆادوردا جۇرگىزۋشىلەر ەرەۋىلىنەن كەيىن بىرنەشە پروۆينتسيادا توتەنشە جاعداي ەنگىزىلدى.

    اۆتور

    دينارا ماحانوۆا

