ەكۆادور: تۇرمەدەگى تارتىپسىزدىكتەن كەيىن 17 ادام قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM - ەكۆادوردىڭ ەسمەرالداس پروۆينتسياسىنداعى تۇرمەدە بولعان تارتىپسىزدىكتەن كەمىندە 17 ادام قازا تاپتى، دەپ حابارلايدى سينحۋا.
تۇرمەدەگى تارتىپسىزدىك ەكى توپ اراسىنداعى قاقتىعىستان بولعان. جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا تاڭعى ساعات 03:00 شاماسىندا تۇتقىندار ايقاي سالىپ، وق اتقان.
بۇل قىلمىستا 17 ادام قازا تاپتى دەگەنمەن، تۇرمەدە ءالى دە قۇرباندار بولۋى مۇمكىن.
ال بيىل 22 -قىركۇيەكتە ەكۆادوردىڭ وڭتۇستىك- باتىسىنداعى تۇرمەدە بولعان تارتىپسىزدىكتە كەم دەگەندە 14 ادام قازا تاۋىپ، تاعى 14 ادام جارالانعان.
سوڭعى جىلدارى ەكۆادوردا تۇرمە داعدارىسى ورىن الىپ وتىر. رەسمي دەرەكتەرگە سايكەس، 2021 -جىلدىڭ اقپان ايىنان بەرى توپتىق زورلىق-زومبىلىق 600-گە جۋىق تۇتقىننىڭ ءومىرىن قيعان.
ايتا كەتەيىك، ەكۆادوردا جۇرگىزۋشىلەر ەرەۋىلىنەن كەيىن بىرنەشە پروۆينتسيادا توتەنشە جاعداي ەنگىزىلدى.
اۆتور
دينارا ماحانوۆا