كابۋلدان دەليگە دەيىن 13 جاسار بالا ۇشاقتىڭ شاسسي قۋىسىنا تىعىلىپ ۇشقان
استانا. KAZINFORM - اۋعانستاندىق جاس ءوسپىرىم ۇشاقتىڭ شاسسي قۋىسىنا تىعىلىپ، كابۋلدان دەليگە دەيىن 94 مينۋت ۇشىپ، امان قالعان، دەپ جازدى AZƏRTAC اگەنتتىگى.
قۇندىز قالاسىنان كەلگەن 13 جاستاعى ۇل بالا يرانعا بارعىسى كەلگەن. سول ماقساتتا ول اۋەجايعا كەلىپ، ۇشاقتىڭ ارتقى دوڭگەلەكتەرىنىڭ جانىنا، ياعني شاسسي ورنالاسقان جەرگە تىعىلعان. The Indian Express باسىلىمىنىڭ جازۋىنشا، ونىڭ جانىندا تەك «قىزىل ءتۇستى شاعىن اۋديوديناميكا» بولعان. الايدا، ول تىعىلعان ۇشاق تەگەرانعا ەمەس، دەليگە باعىت العانى كەيىن بەلگىلى بولدى.
ۇشۋ ۋاقىتى 90 مينۋتتان استام بولعان. ۇل بالا امان قالعان جانە ونى ينديرا گاندي اتىنداعى حالىقارالىق اۋەجايدىڭ (IGI) قىزمەتكەرلەرى تاپقان. قاۋىپسىزدىك قىزمەتكەرلەرىنىڭ ايتۋىنشا، بالانى دەليدەگى اۋەجايدان تاڭعى 10:20 شاماسىندا بايقاعان. كەشكە قاراي ول قايتادان كابۋلعا جونەلتىلگەن.
جولاۋشىلار ۇشاقتارى ادەتتە ۇشاتىن 10- 11 ك م بيىكتىكتە اۋا تەمپەراتۋراسى -60 °C- قا دەيىن تومەندەيدى جانە مۇنداي بيىكتىكتە وتتەگى جەتىسپەيدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن جاپونيادا ۇشاق شۇعىل قونۋعا ءماجبۇر بولىپ، بەس ادام جاراقات العانىن جازعان بولاتىنبىز.